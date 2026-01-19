Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby
Foto: © photonews

Standard moest in de Waalse derby zijn meerdere erkennen in Charleroi. De 2-0-nederlaag kwam er na een wedstrijd waarin de thuisploeg het overwicht nooit uit handen gaf.

Charleroi scherper en efficiënter

Sporting Charleroi begon met vertrouwen aan de derby, mede door eerdere positieve resultaten. “Charleroi had ook het voordeel dat zij al een competitieve wedstrijd gespeeld hadden deze week”, zei Vincent Euvrard bij Sporza over zijn tegenstander, verwijzend naar de bekerpartij.

Standard kon daar weinig tegenover stellen en liep van bij de start achter de feiten aan. De intensiteit ontbrak, waardoor Charleroi al vroeg kon toeslaan. “Ze scoorden bij hun eerste kans, wij hadden daar veel beter moeten verdedigen.”

Ruimtes en duelkracht ontbreken

Gedurende de rest van de wedstrijd bleef Charleroi makkelijk de vrije zones vinden. Vooral Bernier zorgde voor problemen in de organisatie van Standard. Hij scoorde dan ook al snel het tweede doelpunt van de thuisploeg.

Standard kon daar volgens Euvrard wel een en ander tegenover zetten, maar miste scherpte in de afwerking om aanspraak te maken op meer. “We hebben ook zelf onze momenten gehad, maar ook daar waren we niet scherp genoeg.”

Lees ook... Charleroi klaart klus in eerste helft tegen een zwak Standard
De wissels brachten enige verbetering. Zowel Teuma als Mortensen, beiden nieuwkomers deze week, zorgden voor meer balans en druk naar voren. “De inbreng van Teuma en Mortensen heeft ons wel wat bijgebracht. Het is een verdiende zege voor Charleroi”, besloot Euvrard.

