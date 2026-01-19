In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen

Hoewel hij het tij niet meer kon keren, maakte Teddy Teuma zondag in Charleroi een veelbelovende eerste invalbeurt voor Standard. Hij lijkt het evenwicht te kunnen brengen dat Vincent Euvrard in zijn kern zoekt.

Charleroi nam op overtuigende wijze sportieve revanche na de nederlaag in de heenwedstrijd. Gedurende de hele partij, en vooral tijdens het eerste uur, waren de Zebra’s in alle spelonderdelen duidelijk sterker dan hun tegenstander. Vooral op het middenveld, waar het jonge en experimentele duo Yassine Khalifi – Amine Boukamir de bovenhand nam op de meer ervaren tandem Marco Ilaimaharitra – Casper Nielsen.

Teddy Teuma liet meteen zijn stempel achter

De ex‑Charleroi‑speler kende een moeilijke avond en stapelde ongewone technische fouten op, terwijl Casper Nielsen probeerde overeind te blijven maar al snel te geïsoleerd stond in een middenveld dat bij Standard slecht bezet was. Daardoor kreeg Charleroi te veel ruimte om op te bouwen en achter de verdediging te duiken, zoals bij de 2‑0.

“Er was beterschap in het laatste half uur”, reageerde Dennis Ayensa in de mixed zone van Mambourg. En hoewel dat niet volstond om het tij te keren, had de aanvaller gelijk. Vanaf het moment dat Teddy Teuma inviel, veranderde de dynamiek op het middenveld volledig.

“Je ziet meteen de kwaliteit van een speler als Teuma, die invalt en direct impact heeft”, analyseerde Hans Cornelis na het laatste fluitsignaal. In een ploeg die weinig initiatief toonde, viel de ex‑middenvelder van Union en Stade de Reims op door zijn agressiviteit, zijn duelkracht en zijn pogingen om snelheid en aanwezigheid in de offensieve acties te brengen.

De blessure van Casper Nielsen komt bijzonder ongelegen

Als echte nummer 10 — wat Dennis Ayensa niet is — probeerde Teddy Teuma snel te spelen, in kleine ruimtes en in de rug van de Carolo‑defensie, om die onder druk te zetten. Hij vocht voor elke bal en bracht de intensiteit die Vincent Euvrard miste bij zijn ploeg, iets wat de coach na afloop ook niet begreep.



Lees ook... Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby›

In tien minuten toonde zijn samenwerking met Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen al de eerste tekenen van stabiliteit: een echte 6, een echte 8 en een echte 10. Maar tien minuten later moest zijn voormalige ploegmaat geblesseerd naar de kant en mogelijk gaat het om een elleboogbreuk — op het slechtst mogelijke moment.

Vincent Euvrard had het in zijn persbabbel vooraf al benadrukt: het is een voordeel wanneer spelers elkaar al kennen. Teuma had dus opnieuw automatismen kunnen opbouwen met Nielsen en Ayensa, maar voorlopig zal hij het zonder de Deen moeten doen en eerst een band moeten smeden met zijn nieuwe Malagassische ploegmaat.

Een compleet profiel dat Standard nodig heeft

In veldbezetting, pressing en aanvallende intenties was Standard duidelijk beter na de invalbeurt van Teddy Teuma. De vraag blijft of de 32‑jarige middenvelder de enige reden was voor die verbetering, of dat het simpelweg toevoegen van een extra man op het middenveld de ruimtes beter deed sluiten.

Zijn eerste optreden in het shirt van Standard smaakt in elk geval naar meer. Als Teuma zowel de ontbrekende schakel kan worden tussen verdediging en aanval als de speler die ballen kan veroveren op het middenveld — twee zaken die Standard momenteel mist — dan kan het stamnummer 16 nog altijd dromen van een reeks die hen opnieuw richting top zes brengt. Daarvoor moet vrijdag tegen Gent op Sclessin alvast gewonnen worden.