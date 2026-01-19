Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Bij afwezigheid van Yacine Titraoui en Etienne Camara (geschorst) leek Charleroi op het middenveld kwetsbaar. Maar Amine Boukamir en Yassine Khalifi vingen dat gemis uitstekend op tegen Standard.

Samen hadden Amine Boukamir en Yassine Khalifi amper dertien profwedstrijden op de teller. Niet meteen geruststellend om een Waalse derby aan te vatten op het middenveld, tegen routiniers als Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen, die alle kneepjes van het vak kennen.

En toch kwam die strijd op het middenveld er nauwelijks, omdat Charleroi de wedstrijd volledig onder controle had. Terwijl Khalifi het tempo dicteerde in de rol van Titraoui, viel Boukamir op door zijn spelintelligentie en rust aan de bal.

"We hebben een sterke prestatie neergezet om op ons elan verder te gaan. We hebben ons best gedaan om Etienne (Camara) en Yacine (Titraoui) te vervangen. Ook al is dit een bijzondere wedstrijd, ik ben van nature een rustig persoon. Dat hoor ik al sinds ik klein ben, al besef ik dat op het veld niet altijd", vertelde Boukamir na afloop.

Een referentiematch

De jonge middenvelder, die sinds zijn negende bij de club speelt, wist uiteraard hoe belangrijk deze wedstrijd was voor heel Mambourg, maar voelde geen extra druk. "Ik heb er pas deze week echt bij stilgestaan, toen ik wist dat ik zou starten. Zonder speciale stress. In de jeugd heb ik al veel wedstrijden tegen Standard gespeeld, dat zijn altijd dezelfde soort duels. En Charleroi moet daar altijd als winnaar uitkomen; dat wordt ons hier van jongs af aan ingeprent."

Yassine Khalifi kwam pas deze zomer naar het 'Pays Noir', maar de klik met Boukamir is duidelijk aanwezig. "De oefenwedstrijd tegen Paderborn tijdens de interlandbreak heeft geholpen, maar het gaat eigenlijk vanzelf. Op training vinden we elkaar goed. Sinds het begin van het seizoen zijn we er klaar voor."



Voor Boukamir is het intussen zijn derde seizoen bij de A-kern. Toen hij zijn kans kreeg, was Marco Ilaimaharitra nog een vaste waarde. Dat is intussen veranderd: de Malagassiër werd de hele wedstrijd geviseerd wegens zijn overstap naar ‘de vijand’. "Toen ik bij de eerste ploeg kwam, was hij degene die me opving. Hij speelde op mijn positie en nam me meteen onder zijn vleugels. Het was speciaal om nu tegen hem te spelen", glimlachte Boukamir.