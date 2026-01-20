Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

Voor de Waalse derby tussen Charleroi en Standard afgelopen zondag, heeft de lokale politie 39 Carolo-supporters aangehouden die probeerden de bussen van de Luikse supporters aan te vallen met behulp van pyrotechnische middelen. De situatie had snel uit de hand kunnen lopen.

De omgeving rondom het Pays de Charleroi-stadion is nooit helemaal hetzelfde voor een reguliere competitiewedstrijd of voor een Waalse clash tegen Standard. Dat is ook afgelopen zondag opnieuw gebleken.

Speciale veiligheidsmaatregelen in Charleroi

Bij onze aankomst en bij ons vertrek aan het stadion moest er een korte omleiding genomen worden om een straat te vermijden die was afgesloten en streng bewaakt door de ordediensten. Het ging om een doorgang die was voorzien voor de bussen van de spelers en de Luikse supporters.

Hoewel men kan betreuren dat een voetbalwedstrijd dergelijke maatregelen vereist, lijkt hun aanwezigheid te hebben bijgedragen aan het voorkomen van een situatie die snel had kunnen escaleren voor de aftrap.

Supporters van Charleroi hebben geprobeerd de bussen van de supporters van Standard aan te vallen

Volgens Sudinfo en Nouvelle Gazette werden zo'n veertig supporters van Charleroi en/of aanverwanten door de politie onderschept terwijl ze probeerden de bussen van de Luikse supporters aan te vallen met pyrotechnische middelen.

In totaal werden 39 aanhoudingen geregistreerd nabij Mambourg in het uur voorafgaand aan de wedstrijd. Men kan zich de gevolgen voorstellen als deze personen erin zouden zijn geslaagd de bussen van de bezoekende supporters te bereiken, die al uitgerust waren met pyrotechnische apparaten, zoals blijkt uit het vuurwerk dat vanuit het vak bij de entree van de spelers op het veld werd aangestoken.