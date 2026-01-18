Cercle Brugge grijpt in en voert wijzigingen door in technische staf

Cercle Brugge past de structuur rond de A-kern aan. De Vereniging meldt zowel nieuwe aanstellingen als enkele vertrekken binnen de technische staf.

Nieuwe invulling van sleutelposities

Cercle Brugge bevestigt dat er versterking komt in de omkadering van de eerste ploeg. “De 25-jarige Michael Hanssens wordt teammanager en komt over van The Arena Group, waar hij tot op heden actief was als Venue Manager van de Planet Group Arena in Gent”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie. Met zijn komst krijgt de operationele ondersteuning van de spelersgroep een nieuwe verantwoordelijke.

Daarnaast wordt de technische staf uitgebreid met een specialist in fysieke begeleiding. “Ook João Francisco Almeida vervoegt de technische staf. De 34-jarige Portugees is aangesteld als Head of Athletic Performance en was eerder onder andere actief bij het Noorse Rosenborg en het Franse Strasbourg.” Door deze toevoeging verschuift een bestaande functie opnieuw naar de oorspronkelijke invulling.

Herstructurering binnen de staf

Door de komst van Almeida neemt Nick Van Ransbeeck opnieuw zijn vroegere rol op als Lead Performance Coach. Cercle geeft aan dat deze herschikking bedoeld is om de expertise binnen de staf optimaal te benutten. De nieuwe structuur moet de begeleiding van de spelersgroep verder professionaliseren.

Cercle Brugge meldt tegelijk dat er afscheid wordt genomen van drie medewerkers. “De Vereniging neemt zo afscheid van teammanager Sven Vandendriessche, assistant-teammanager Valérie Adam en performance coach Haris Apostolidis.” Het gaat om medewerkers die de voorbije jaren een vaste plaats hadden binnen de dagelijkse werking.

Groen-Zwart benadrukt dat de inzet van de vertrekkende stafleden wordt gewaardeerd. In de communicatie klinkt het dat Groen-Zwart “Sven, Valérie en Haris bedankt voor hun inzet, betrokkenheid en engagement van de voorbije jaren en hen het allerbeste toewenst.”





Met de nieuwe aanstellingen en herschikkingen wil Cercle Brugge de sportieve en organisatorische ondersteuning van de A-kern verder versterken. De Vereniging verwacht dat de vernieuwde structuur meer continuïteit en duidelijkheid brengt in de dagelijkse werking.