KV Mechelen-coach Vanderbiest is duidelijker na nipte nederlaag bij Union

KV Mechelen verloor zaterdagavond met 1-0 op het veld van leider Union SG. De Brusselaars scoorden kort na het halfuur het openingsdoelpunt en konden hun voorsprong op knappe wijze vasthouden.

De bezoekers hadden het heel moeilijk om openingen te vinden. Op offensief vlak kon Malinwa maar weinig realiseren. Helemaal op het einde van de partij konden we pas pogingen noteren.

Union efficiënt, Malinwa niet beloond

"We speelden geen verkeerde wedstrijd tegen de leider, die toch wel indrukwekkende statistieken in eigen huis heeft", opende Mechelen-coach Fred Vanderbiest na afloop. "In de eerste helft probeerden we alles onder controle te houden."

"Dat lukte redelijk goed. Tot minuut 30, 35, was er niets aan de hand. Er volgden wat omschakelmomenten toen wij meer in de wedstrijd kwamen, waaruit zij ook scoorden. We werden daar koud mee gepakt", gaat de trainer verder.

"Op basis van de tweede helft verdienen we zeker een punt. Er waren drie grote kansen waarvan er zeker eentje binnen moest. De spelers die invielen brachten iets bij en staan dicht bij een basisplaats. Zo tonen we dat onze kern breder is dan iedereen denkt", besluit Vanderbiest.