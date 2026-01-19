"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

Dender boekte tegen Antwerp zijn eerste thuiszege van het seizoen. De trainer benadrukte na afloop vooral de mentaliteit achter dit resultaat.

Eerste thuisoverwinning als kantelpunt

Dender haalde een nipte 1-0‑zege binnen tegen Royal Antwerp FC. De ploeg zette daarmee een belangrijke stap in haar campagne. Trainer Hayk Milkon benadrukte dat de spelers volgens hem zelf het verschil maakten. “Dit hebben we zelf afgedwongen, met de juiste mentaliteit”, klinkt het bij Sporza.

De coach wees op de intensiteit waarmee zijn team aan de wedstrijd begon. Hij gaf aan dat de inzet vanaf het eerste fluitsignaal zichtbaar was. “De wil om te winnen spatte er van af, vanaf de eerste seconde.” Ook het algemene gevoel na afloop was positief. Milkon gaf aan dat de overwinning een opsteker vormt na eerdere teleurstellingen. “Ik ben hier enorm tevreden mee.”

Nadruk op duelkracht en mentaliteit

De trainer legde uit dat de kern van het succes volgens hem in de strijdlust lag. “Grinta tonen, dat is de basis van alles.” Daarmee verwees hij naar het belang van duels winnen en de juiste houding op het veld.

De recente uitschakeling in de beker had zwaar gewogen, maar de groep reageerde volgens hem op de juiste manier. “Er was een enorme teleurstelling na de bekeruitschakeling, maar ik weet dat we het kunnen en dat hebben we vandaag getoond.”

Milkon bleef ondanks de overwinning voorzichtig. Hij gaf aan dat resultaten snel kunnen keren en dat hij zich niet laat meeslepen door één match. “Maar het kan over een paar weken al anders zijn, ik staar me hier niet blind op.”



Tot slot verwees hij naar zijn bredere doelstelling voor het seizoen. Hij mikt op een bepaald puntenaantal dat volgens hem voldoende moet zijn. “Ik heb een doel qua aantal punten en hopelijk volstaat dat dan”, besloot hij.