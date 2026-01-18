Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp

Antwerp leed op het veld van Dender zijn eerste nederlaag onder Joseph Oosting. De trainer en spelers gaven na afloop een duidelijke evaluatie van de teleurstellende prestatie.

Weinig creativiteit en een offday

Antwerp slaagde er nauwelijks in om kansen af te dwingen tegen de hekkensluiter. De ploeg vond moeilijk oplossingen en kwam zelden in de buurt van een doelpunt. “Het was een slechte dag, als je ziet van waar we komen”, klonk het bij Sporza.

Hij benadrukte dat de omstandigheden geen excuus vormden en dat Antwerp overal moet kunnen creëren. De trainer gaf aan dat zijn ploeg bijna geen uitgespeelde mogelijkheid bij elkaar voetbalde. Verdedigend bleef Antwerp grotendeels overeind, al leidde een misverstand bij een ingooi tot de beslissende fase.

“We hebben ook bijna geen kans weggegeven, behalve één via een ingooi. Dat was een miscommunicatie. Wij waren vandaag slecht. Na de rust speelden we met een andere formatie, maar we kwamen er niet. Het was een offday. Ik had meer verwacht van mijn jongens”, besluit de Nederlander.

Teleurstelling bij de spelersgroep

Ook binnen de spelerskern was de ontgoocheling groot. Daam Foulon gaf aan dat de ploeg met duidelijke ambities naar Dender was afgereisd. De verdediger wees op het gebrek aan scherpte en intensiteit op alle linies. Volgens hem was het op veel momenten net niet, zowel in duelkracht als in technische uitvoering.

Lees ook... Ferme stunt en 6 op 6 tegen Antwerp: hekkensluiter Dender pakt eerste thuiszege van het seizoen›

De nederlaag doorbrak een sterke reeks, wat de teleurstelling nog groter maakte. Foulon gaf aan dat de ploeg zowel grinta als kwaliteit miste om het tij te keren. Antwerp slaagde er niet in om het ritme op te drijven of Dender langdurig onder druk te zetten.