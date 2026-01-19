Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er was dit weekend opnieuw heel veel te doen over de arbitrage in ons land. "Maandag zullen we de uitleg van Jonathan Lardot wel horen", viel onder meer te sprokkelen bij Besnik Hasi na de match tussen KAA Gent en RSC Anderlecht. De scheidsrechtersbaas heeft nu gesproken.

Joel Ordonez van Club Brugge kreeg op aangeven van de VAR een rode kaart, nadat de arbitrage hem geel had gegeven. Terecht rood gaf Jonathan Lardot daarover aan. Hij nam het ook op voor VAR Quentin Pirard na een voor hem moeilijke week met ook Anderlecht - Gent.

Maar ook dit weekend was er opnieuw heel wat te doen over de match tussen Anderlecht en Gent, deze keer voor de competitie en in de Planet Group Arena. Coosemans tikte met de vuisten daarin Paskotsi aan in het gezicht.

Strafschop was de correcte beslissing van Lawrence Visser

Reden genoeg voor scheidsrechter Lawrence Visser om een strafschop te geven. "Dat is meer dan correct. Of Coosemans de bal raakt? Dat is nog de vraag. Maar zelfs als hij hem raakt, is dat op hetzelfde moment als het gezicht van zijn tegenstander."

"Hij gaat ernaartoe met zijn twee handen. Hij heeft een fout gemaakt en dat is een zeer duidelijke strafschop. Er was even vertraging op de beslissing van Visser, maar dat is normaal", klinkt het bij Lardot tegen DAZN.

Bekerwedstrijd had geen impact op de competitiewedstrijd tussen Anderlecht en Gent

"We moeten wachten op het einde van de fase. Als er nog gescoord zou worden, dan zou dat heel slecht overkomen. Visser heeft dat heel goed toegepast. De actie van Coosemans was te driest in het gezicht van Paskotsi, absoluut."

Lees ook... Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

"Iedereen moet zich bezighouden met zijn eigen prestatie. Ik doet dat met die van mijn scheidsrechters. Het was zeker niet perfect en goed tijdens de Beker van België, maar dat mag geen impact hebben op de volgende wedstrijden. Visser heeft de juiste beslissing genomen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Maksim Paskotsi
Colin Coosemans

Meer nieuws

Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

16:30
1
Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

09:30
2
Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

17:40
7
Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

19:40
11
In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse Analyse

In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse

21:20
Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

21:00
🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

12:20
Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

19:00
Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

12:00
8
DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

20:20
2
Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

10:30
De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

19:20
Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

20:00
Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

18:40
Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

18:00
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit" Reactie

Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

09:15
Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

18:20
4
Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

17:20
Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

08:40
3
Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

11:20
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

16:00
Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

17:00
2
'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

13:30
1
Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

15:30
Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

16:15
2
Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

15:15
3
Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week Analyse

Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week

14:40
OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

16:00
Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

06:00
'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

15:00
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
1
OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

14:00
4
📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

08:00
1
Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

13:15
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
13
Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Haex Haex over Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent CringeMedia CringeMedia over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup RememberLierse RememberLierse over Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases André Coenen André Coenen over DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker zimbo zimbo over David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land Andreas2962 Andreas2962 over Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht? w-b forever w-b forever over Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over "Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union BrechtB BrechtB over OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved