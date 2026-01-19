Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

Er was dit weekend opnieuw heel veel te doen over de arbitrage in ons land. "Maandag zullen we de uitleg van Jonathan Lardot wel horen", viel onder meer te sprokkelen bij Besnik Hasi na de match tussen KAA Gent en RSC Anderlecht. De scheidsrechtersbaas heeft nu gesproken.

Joel Ordonez van Club Brugge kreeg op aangeven van de VAR een rode kaart, nadat de arbitrage hem geel had gegeven. Terecht rood gaf Jonathan Lardot daarover aan. Hij nam het ook op voor VAR Quentin Pirard na een voor hem moeilijke week met ook Anderlecht - Gent.

Maar ook dit weekend was er opnieuw heel wat te doen over de match tussen Anderlecht en Gent, deze keer voor de competitie en in de Planet Group Arena. Coosemans tikte met de vuisten daarin Paskotsi aan in het gezicht.

Strafschop was de correcte beslissing van Lawrence Visser

Reden genoeg voor scheidsrechter Lawrence Visser om een strafschop te geven. "Dat is meer dan correct. Of Coosemans de bal raakt? Dat is nog de vraag. Maar zelfs als hij hem raakt, is dat op hetzelfde moment als het gezicht van zijn tegenstander."

"Hij gaat ernaartoe met zijn twee handen. Hij heeft een fout gemaakt en dat is een zeer duidelijke strafschop. Er was even vertraging op de beslissing van Visser, maar dat is normaal", klinkt het bij Lardot tegen DAZN.

Bekerwedstrijd had geen impact op de competitiewedstrijd tussen Anderlecht en Gent

"We moeten wachten op het einde van de fase. Als er nog gescoord zou worden, dan zou dat heel slecht overkomen. Visser heeft dat heel goed toegepast. De actie van Coosemans was te driest in het gezicht van Paskotsi, absoluut."



"Iedereen moet zich bezighouden met zijn eigen prestatie. Ik doet dat met die van mijn scheidsrechters. Het was zeker niet perfect en goed tijdens de Beker van België, maar dat mag geen impact hebben op de volgende wedstrijden. Visser heeft de juiste beslissing genomen."