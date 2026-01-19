Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

Er was dit weekend opnieuw heel veel te doen over de arbitrage in ons land. "Maandag zullen we de uitleg van Jonathan Lardot wel horen", viel onder meer te sprokkelen bij Besnik Hasi na de match tussen KAA Gent en RSC Anderlecht. De scheidsrechtersbaas heeft nu gesproken.

Joel Ordonez van Club Brugge kreeg op aangeven van de VAR een rode kaart, nadat de arbitrage hem geel had gegeven. "Dat is een terechte rode kaart en staat los van wat er gebeurde in de Beker van België tussen Anderlecht en Gent."

Terechte rode kaart voor Joel Ordonez volgens Lardot

"Als Ordonez de trekfout niet maakt, dan kan de aanvaller van La Louvière helemaal alleen naar doel. De richting is goed en hij kan zonder iemand naar doel, ook al is de afstand ver. Het is heel ver van doel, maar het is een terechte rode kaart."

"De stilstaande beelden laten zien dat Sabbe niet bij de bal zou kunnen en we zien ook geen fout van de aanvaller van La Louvière op Ordonez. Hij maakt een verkeerde inschatting en op dat moment is hij in een zwakke positie. Het is een juiste beslissing."

Jonathan Lardot neemt het op voor Quentin Pirard

Opvallend: Quentin Pirard was de VAR, net als de dag ervoor bij Anderlecht - Gent. Toen maakte hij niet de juiste keuze door geen rood te geven aan Kana. "Het belangrijkste bij mij is dat hij leert uit zijn fouten", aldus Lardot bij DAZN.

"We zien een evolutie daarin. Hij maakte een fout in Anderlecht - Gent, maar hij heeft ook al veel goede wedstrijden gedaan als VAR. We moeten dat samen analyseren en zo snel mogelijk opnieuw hem laten fluiten. We moeten vooruitkijken."