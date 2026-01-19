Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

KAA Gent won met 4‑2 van Anderlecht en nam sportieve revanche na de bekeruitschakeling. Toch bleef analist Peter Vandenbempt voorzichtig in zijn beoordeling van de prestatie.

Beoordeling van het resultaat

Volgens Vandenbempt kan de overwinning op verschillende manieren worden bekeken. Hij verwees naar de opluchting bij voorzitter Sam Baro, die de wedstrijd als een kantelmoment omschreef, maar is dat eigenlijk wel zo?

Vandenbempt erkende dat Gent eindelijk opnieuw een topper won in eigen huis, iets wat al geruime tijd geleden was. “Dat was al een jaar geleden”, vertelt hij bij Sporza. De tevredenheid na de frustraties van de bekerwedstrijd vond hij begrijpelijk.

Toch wilde de analist de verwachtingen temperen. “Al zou ik toch nog even wachten met de grote conclusies.” Hij merkte op dat ook coach Rik De Mil een nuchtere analyse maakte en benadrukte dat er nog werkpunten zijn. De Mil was tevreden met de overwinning, maar wees volgens Vandenbempt op de stappen die de ploeg nog moet zetten om constanter te worden.

Voorzichtigheid en bevestiging blijft nodig

Vandenbempt gaf aan dat Gent nog niet op het gewenste niveau zit. “Op een korte opflakkering na, was Anderlecht de betere ploeg voor rust.” De thuisploeg gaf twee eenvoudige doelpunten weg en creëerde voor de gelijkmaker weinig kansen.

De onverwachte treffer van Araujo bracht Gent opnieuw in de wedstrijd, maar volgens de analist was het spel tot dan toe onvoldoende. Vandenbempt wees ook op de omstandigheden bij Anderlecht. “Je zou bijna kunnen zeggen dat het een B‑ploeg was”, zei hij nadat het team door de vervangingen met veel kwaliteit verloor.



Tot slot gaf Vandenbempt aan dat de overwinning op zich staat, maar dat de toekomst moet uitwijzen of Gent deze lijn kan doortrekken. “Dus nog een keer: alle begrip voor de tevredenheid, maar of Gent het ook de komende weken voor elkaar krijgt? Dat moeten we nog even afwachten”, besloot hij.