Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"
KAA Gent won met 4‑2 van Anderlecht en nam sportieve revanche na de bekeruitschakeling. Toch bleef analist Peter Vandenbempt voorzichtig in zijn beoordeling van de prestatie.

Beoordeling van het resultaat

Volgens Vandenbempt kan de overwinning op verschillende manieren worden bekeken. Hij verwees naar de opluchting bij voorzitter Sam Baro, die de wedstrijd als een kantelmoment omschreef, maar is dat eigenlijk wel zo?

Vandenbempt erkende dat Gent eindelijk opnieuw een topper won in eigen huis, iets wat al geruime tijd geleden was. “Dat was al een jaar geleden”, vertelt hij bij Sporza. De tevredenheid na de frustraties van de bekerwedstrijd vond hij begrijpelijk.

Toch wilde de analist de verwachtingen temperen. “Al zou ik toch nog even wachten met de grote conclusies.” Hij merkte op dat ook coach Rik De Mil een nuchtere analyse maakte en benadrukte dat er nog werkpunten zijn. De Mil was tevreden met de overwinning, maar wees volgens Vandenbempt op de stappen die de ploeg nog moet zetten om constanter te worden.

Voorzichtigheid en bevestiging blijft nodig

Vandenbempt gaf aan dat Gent nog niet op het gewenste niveau zit. “Op een korte opflakkering na, was Anderlecht de betere ploeg voor rust.” De thuisploeg gaf twee eenvoudige doelpunten weg en creëerde voor de gelijkmaker weinig kansen.

De onverwachte treffer van Araujo bracht Gent opnieuw in de wedstrijd, maar volgens de analist was het spel tot dan toe onvoldoende. Vandenbempt wees ook op de omstandigheden bij Anderlecht. “Je zou bijna kunnen zeggen dat het een B‑ploeg was”, zei hij nadat het team door de vervangingen met veel kwaliteit verloor.

Lees ook... 🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

Tot slot gaf Vandenbempt aan dat de overwinning op zich staat, maar dat de toekomst moet uitwijzen of Gent deze lijn kan doortrekken. “Dus nog een keer: alle begrip voor de tevredenheid, maar of Gent het ook de komende weken voor elkaar krijgt? Dat moeten we nog even afwachten”, besloot hij.

4 reacties
🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

12:20
Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

10:30
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit" Reactie

09:15
Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

09:30
2
Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

08:40
3
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

11:20
2
'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

13:30
1
OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

14:00
Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

06:00
KAA Gent realiseert knappe comeback tegen Anderlecht: dit zei Rik De Mil tijdens de rust tegen zijn spelers

16:00
1
📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

08:00
1
Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

13:15
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
5
Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

12:40
In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Analyse

11:40
1
Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

11:00
"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

10:45
5
Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

10:00
Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

10:15
Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen" Reactie

18:15
11
Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

09:00
2
"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

09:45
Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

18:30
1
'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

21:40
2
Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

17:01
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Onyedika

07:00
KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!" Reactie

16:15
9
Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

07:20
6
OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

07:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

23:00
Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

06:30
1
📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

07:00
3
Gent heeft revanche tegen Anderlecht beet dankzij wondermooie goal Araujo en invaller Dean

15:34
Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

23:30
6
Winterse exit in de maak: Anderlecht ziet Spaanse oplossing opduiken voor overbodige aanvaller

15:30
1

