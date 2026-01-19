Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

KAA Gent boekte een belangrijke 4-2‑zege tegen Anderlecht. Matties Volckaert benadrukte na afloop dat het resultaat op een ideaal moment kwam voor de ploeg.

Belangrijke reactie na bekerteleurstelling

Gent wilde na de uitschakeling in de beker een duidelijk signaal geven. “Ik denk dat er geen mooier moment is om deze match te winnen dan vandaag”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. De ploeg had volgens hem een sterke intentie om zich te herpakken en vol voor de overwinning te gaan. Hij gaf aan dat vooral de tweede helft overtuigend was en dat ook de invallers hun rol uitstekend vervulden. De volledige kern kreeg van hem lof voor de uitvoering.

De overwinning gaf de spelersgroep een boost. De ploeg had in de eerste helft al controle, maar na rust werd het verschil gemaakt. De efficiëntie voor doel en de intensiteit in de duels zorgden ervoor dat Gent de wedstrijd definitief naar zich toetrok.

Groei van de ploeg en belang voor het klassement

Volckaert wees erop dat de groep de voorbije weken stappen heeft gezet. “We zijn als groep heel goed gegroeid, mede ook door de winterstage, maar ook door die match van afgelopen donderdag”, gaat hij verder. De overwinning brengt Gent opnieuw in de top zes, een cruciale positie richting de Champions’ Play-offs.

Volckaert benadrukte het belang van de drie punten in de bredere context van het seizoen. “Dit was een heel belangrijke zege met het oog op die Champions’ Play-offs.” De ploeg ziet de resterende competitiewedstrijden als beslissende duels.

Lees ook... Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"›

Volgens Volckaert had de technische staf vooraf duidelijk gemaakt dat Gent nog tien finales moest spelen. “Onze coach haalde aan dat we voor tien finales stonden. De eerste daarvan is alvast gewonnen, nog negen te gaan”, besluit hij. De spelersgroep is ervan overtuigd dat de doelstelling haalbaar blijft.