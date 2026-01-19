🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

KAA Gent won met 4‑2 van Anderlecht en zag Max Dean opnieuw scoren. De spits maakte het derde doelpunt en reageerde na afloop zichtbaar opgelucht. Zijn treffer betekende meer dan enkel een sportieve opsteker.

Belangrijke overwinning na moeilijke week

Dean verwees naar de gebeurtenissen van eerder deze week in de beker tegen datzelfde Anderlecht en gaf aan dat de groep daar kracht uit haalde. “Je moet altijd blijven geloven”, klinkt het op de website van de Buffalo’s. De aanvaller benadrukte dat hij op het juiste moment op de juiste plaats stond om af te werken.

Volgens hem kreeg de overwinning extra gewicht door wat voorafging. “Deze overwinning is zeer belangrijk. Na wat er donderdag gebeurde, werd het belang nog groter.” De ploeg zette volgens hem de teleurstelling om in een positieve impuls.

Persoonlijke voldoening na revalidatie

De spits gaf aan dat zijn doelpunt ook een persoonlijke betekenis had. Hij wilde het moment delen met de kinesist die hem begeleidde tijdens zijn herstel. “We hebben samen een lange weg afgelegd tijdens mijn revalidatie.” Hij gaf aan dat het scoren hem lang had ontbroken en dat de weg naar zijn topvorm nog niet volledig is afgelegd. De gedeelde vreugde maakte het moment voor hem bijzonder.

Focus op Play‑off 1

De overwinning zorgt voor extra vertrouwen richting de ambities van de club. “We willen er absoluut bij zijn.” Hij benadrukte dat deelname aan Play‑off 1 zowel door de spelers als door de club wordt verwacht. Toch blijft hij voorzichtig: zekerheid is er niet, maar de groep wil elke wedstrijd benutten om punten te pakken.

Dean gaf aan dat de ploeg het programma wedstrijd per wedstrijd bekijkt. “We bekijken het match per match en willen er zoveel mogelijk winnen.” De eerstvolgende opdracht is de wedstrijd tegen Standard. De overwinning tegen Anderlecht heeft volgens hem het geloof binnen de groep versterkt.



