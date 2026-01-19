🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent won met 4‑2 van Anderlecht en zag Max Dean opnieuw scoren. De spits maakte het derde doelpunt en reageerde na afloop zichtbaar opgelucht. Zijn treffer betekende meer dan enkel een sportieve opsteker.

Belangrijke overwinning na moeilijke week

Dean verwees naar de gebeurtenissen van eerder deze week in de beker tegen datzelfde Anderlecht en gaf aan dat de groep daar kracht uit haalde. “Je moet altijd blijven geloven”, klinkt het op de website van de Buffalo’s. De aanvaller benadrukte dat hij op het juiste moment op de juiste plaats stond om af te werken.

Volgens hem kreeg de overwinning extra gewicht door wat voorafging. “Deze overwinning is zeer belangrijk. Na wat er donderdag gebeurde, werd het belang nog groter.” De ploeg zette volgens hem de teleurstelling om in een positieve impuls.

Persoonlijke voldoening na revalidatie

De spits gaf aan dat zijn doelpunt ook een persoonlijke betekenis had. Hij wilde het moment delen met de kinesist die hem begeleidde tijdens zijn herstel. “We hebben samen een lange weg afgelegd tijdens mijn revalidatie.” Hij gaf aan dat het scoren hem lang had ontbroken en dat de weg naar zijn topvorm nog niet volledig is afgelegd. De gedeelde vreugde maakte het moment voor hem bijzonder.

Focus op Play‑off 1

De overwinning zorgt voor extra vertrouwen richting de ambities van de club. “We willen er absoluut bij zijn.” Hij benadrukte dat deelname aan Play‑off 1 zowel door de spelers als door de club wordt verwacht. Toch blijft hij voorzichtig: zekerheid is er niet, maar de groep wil elke wedstrijd benutten om punten te pakken.

Dean gaf aan dat de ploeg het programma wedstrijd per wedstrijd bekijkt. “We bekijken het match per match en willen er zoveel mogelijk winnen.” De eerstvolgende opdracht is de wedstrijd tegen Standard. De overwinning tegen Anderlecht heeft volgens hem het geloof binnen de groep versterkt.

Lees ook... Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Max Dean

Meer nieuws

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

12:00
4
Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

10:30
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit" Reactie

Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

09:15
Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

09:30
2
Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

08:40
3
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

11:20
2
'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

13:30
1
OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

14:00
Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

06:00
📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

08:00
1
Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

13:15
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
5
Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

12:40
In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Analyse

In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen

11:40
1
Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

11:00
"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

10:45
5
Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

10:00
Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

10:15
Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen" Reactie

Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"

18:15
11
Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

09:00
2
"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

09:45
Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

18:30
1
'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

21:40
2
Gent heeft revanche tegen Anderlecht beet dankzij wondermooie goal Araujo en invaller Dean

Gent heeft revanche tegen Anderlecht beet dankzij wondermooie goal Araujo en invaller Dean

15:34
Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

17:01
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Onyedika

07:00
KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!" Reactie

KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!"

16:15
9
Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

07:20
6
OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

07:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

23:00
Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

06:30
1
📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

07:00
3
KAA Gent realiseert knappe comeback tegen Anderlecht: dit zei Rik De Mil tijdens de rust tegen zijn spelers

KAA Gent realiseert knappe comeback tegen Anderlecht: dit zei Rik De Mil tijdens de rust tegen zijn spelers

16:00
1
Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

23:30
6
Winterse exit in de maak: Anderlecht ziet Spaanse oplossing opduiken voor overbodige aanvaller

Winterse exit in de maak: Anderlecht ziet Spaanse oplossing opduiken voor overbodige aanvaller

15:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Jasperd Jasperd over 'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details My-T Vekkie My-T Vekkie over 📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?' GertjeFCB GertjeFCB over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup FC BRUGES FC BRUGES over Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis" Stigo12 Stigo12 over En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht TIGERMANIA TIGERMANIA over "Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp Bork Bork over Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière TIGERMANIA TIGERMANIA over Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg" Joe Joe over Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved