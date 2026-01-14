Datum: 14/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Florent Beeckmanstadion
Klaar om te oogsten in 2026? Union SG zonder problemen naar de halve finales Croky Cup
Union SG staat op 180 minuten van een nieuwe bekerfinale. In de kwartfinales van de Beker van België had het eigenlijk nooit echt een probleem met FCV Dender EH. Promise David en Kamiel Van De Perre zorgden voor de doelpunten.

Op dinsdagavond werd Club Brugge in de Beker van België uitgeschakeld door Charleroi. En dus wisten Dender en Union SG dat hun weg naar de finale iets makkelijker werd gemaakt dan voor deze week gedacht was - al mogen de Zebra's zeker niet onderschat worden.

Union SG is volop bezig met zich te versterken om in 2026 voor de prijzen te spelen. Er komen dan ook heel drukke en belangrijke weken aan op drie fronten, want ook in de Champions League zijn ze tot op heden nog niet uitgeschakeld.

Twee kansen, twee goals voor Union SG tegen Dender

Met Sylla, Zeneli en Biondic haalden de Brusselaars drie nieuwkomers in huis de voorbije weken, maar tegen Dender koos Hubert wel voor zijn verwachte en logische namen. Biondic viel op het uur wel in en maakte zo al zijn debuut.

Bij Dender koos Milkon wel meteen voor wat nieuwe namen, waaronder ook Gauthier Gallon - de nieuwe doelman die nog maar net in Denderleeuw is. Met onder meer Berte en Rodes zijn er nog een paar andere spelers nieuw in de basis.



De openingsfase was zeer bizar te noemen, want in de eerste zes minuten hadden we al zes corners mogen noteren en we gingen vlotjes naar de dubbele cijfers. Qua kansen was het dan weer veel minder. Meer zelfs: de eerste was meteen de goede.

Florucz kwam met een goede actie en speelde de bal makkelijk tot bij Promise David, die goed wegdraaide en via de lat de 0-1 staalhard binnen wist te trappen. Meteen het begin van het einde van de wedstrijd.

Wedstrijd al bij de rust gespeeld

De bezoekers konden daarna vanuit een zetel spelen en Dender kon lange tijd geen vuist maken, op wat kansjes via Toshevski na. De bezoekers van hun kant maakten na een nieuwe knappe actie de match nog voor de rust monddood: actie El-Hadj, doelpunt Van de Perre: 0-2 bij de rust.

De tweede helft was een maat voor niets, al kwam er na de inbreng van onder meer Nsimba toch nog wat drang naar voren. Scoren zat er echter niet in en zo kon Union zonder al te zwaar aandringen naar de halve finales. 

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
Viltard Malcolm 77' -
Berte Mohamed 62' -
Gallon Gauthier 90' -
Goncalves Bryan 90' -
Hrnčár David 90' -
Jahanbakhsh Alireza 69' -
Mbamba Noah 90' -
Moutha-Sebtaoui Nail 62' -
De Fougerolles Luc 90' -
Rodes Nathan 62' -
Toshevski David 90' -
Bank
Fortin Louis 0'  
Marijnissen Luc 28' -
Dion Moïse Sahi 13' -
Koton Krzysztof 0'  
Kvet Roman 21' -
Cools Kobe 0'  
Daali Amine 0'  
Sambu Marsoni 28' -
Nsimba Bruny 28' -
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' -
Mac Allister Kevin 75' -
Burgess Christian 90' -
Barry Mamadou Thierno 90' -
Khalaili Anan 75' -
Rasmussen Mathias 90' -
Van de Perre Kamiel 90' -
  • Goals: 1
Smith Guilherme 90' -
Ait El Hadj Anouar A 87' -
  • Assists: 1
Florucz Raul A 60' -
  • Assists: 1
David Promise 60' -
  • Goals: 1
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 3'  
Rodriguez Kevin 30' -
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Sykes Ross 15' -
Patris Louis 15' -
Leysen Fedde 0'  
14/01

Beker van België

 Kwart Finales
Charleroi Charleroi 2-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 2-1* La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 KAA Gent KAA Gent
