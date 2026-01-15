Uitblinker Union haalt zijn gram in Croky Cup: "Vandaag heb ik ze de mond gesnoerd"

Union SG plaatste zich gisteren probleemloos voor de halve finales van de Croky Cup. Kamiel Van De Perre scoorde zijn eerste goal in het profvoetbal en was daar achteraf duidelijk heel blij mee.

Union haalde het met 2-0 van Dender in zijn kwartfinale van de beker. Promise David scoorde mooi de 1-0 uit de draai en zette de Brusselaars na goed 20 minuten op rozen.

Van De Perre deed de boeken nog in de eerste helft toe. De middenvelder haalde net voor de rust van buiten de zestien beheerst uit met links en gaf de bezoekende doelman het nakijken. Na de wedstrijd wist hij met zijn vreugde geen blijf.

Van De Perre snoert ploegmaats de mond

"Ik kan het moeilijk beschrijven", wordt Van De Perre geciteerd door Sporza. "Dit stond echt bovenaan op mijn bucketlist. Ik heb hier lang naartoe gewerkt."

"Weet je dat ik er op training de laatste tijd wel wat pesterijen over kreeg bij mijn ploegmakkers?", verklapte hij. "Op training vlogen ze nochtans wel binnen, maar in een wedstrijd lukte het me nog niet."

"Louis Patris, Promise David en Fedde Leysen plaagden me er wel mee, maar vandaag heb ik ze de mond gesnoerd (lacht). En het was wel mooi om te zien hoe hard ze me het gunden, natuurlijk", aldus Van De Perre.