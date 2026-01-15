Hubert looft sterkhouder van Union: "Hij mag ook eens in de spotlights staan"

Lorenz Lomme
Hubert looft sterkhouder van Union: "Hij mag ook eens in de spotlights staan"

Union SG deed gisteren wat het moest doen in de Croky Cup. De lansdkampioen zette vlot Dender opzij en bekert verder richting de halve finales. Coach David Hubert had achteraf lof voor één pion.

Union was meteen op de afspraak in 2026 en was niet van plan om zich de kaas van het brood te laten eten door de Oost-Vlamingen. Promise David maakte dat na goed 20 minuten duidelijk met de 0-1.

Union verdubbelde nog voor rust de score via Kamiel Van De Perre, wat meteen ook de eindstand was. Het was een bijzondere goal voor de middenvelder, want het was zijn eerste in het profvoetbal. Van De Perre, die achteraf blij was als een kind, kreeg lof van coach David Hubert.

Hubert gunt het Van De Perre

"Ken je de befaamde "Vinnie, don't shoot"-uitspraak?" Laat ons zeggen dat hij die op training ook af en toe te horen krijgt (lacht)", zegt Hubert bij Sporza.

"Maar we zijn allemaal echt zeer tevreden voor hem", klonk het daarna serieuzer. "Het is Kamiel enorm gegund, want hij doet veel werk in de schaduw, maar nu mag hij ook eens in de spotlights staan."

Lees ook... Uitblinker Union haalt zijn gram in Croky Cup: "Vandaag heb ik ze de mond gesnoerd"
"Hopelijk is de ban nu gebroken voor hem", voegt Hubert toe. Union kende een moeilijk einde van 2025, maar lijkt nu klaar voor het begin van 2026. In de competitie wacht dit weekend alvast KV Mechelen.

