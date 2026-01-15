Union realistisch na bekerzege bij Dender: "Daar moet je niet flauw over doen"

Lorenz Lomme
Union realistisch na bekerzege bij Dender: "Daar moet je niet flauw over doen"

Union kende woensdagavond geen problemen in de beker op het veld van Dender. De landskampioen haalde het met 0-2 en herpakt zich zo na een mindere periode voor nieuwjaar. Dat beseffen de Brusselaars zelf ook.

Union speelde in december in de Jupiler Pro League gelijk tegen KAA Gent, Charleroi en Cercle Brugge. De voorsprong op Club Brugge slonk daardoor tot één punt.

Tegen Dender nam Union alvast een geslaagde start van 2026. Doelpunten van Promise David en Kamiel Van De Perre maakten daarbij het verschil. Die laatste was blij met de reactie van zijn ploeg na de mindere maand december.

Union moet op dit elan verdergaan

"Bij de 0-2 probeerden we wel door te drukken, maar we zijn ook een realistische ploeg", vertelde Van De Perre aan Sporza. "We hebben het daarna gewoon goed uitgespeeld. Je zag alweer de cohesie bij de ploeg, op dit elan moeten we verder proberen te gaan."

"Het is makkelijker om tegen Dender te spelen dan op Bayern München, daar moet je niet flauw over doen", geeft hij aan. "Maar we zagen dit niet als een match om weer ritme op te doen. Integendeel."

"Kijk, we wisten dat het op het einde van het jaar niet goed genoeg was. Daar was iedereen zich van bewust. Dit is alvast een goede start van het nieuwe jaar", aldus Van De Perre.

Kamiel Van de Perre

