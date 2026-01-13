Charleroi Charleroi
Parfait Guiagon (pen) 20'
1-0
(Yacine Titraoui) Parfait Guiagon 45+2'
2-0
Datum: 13/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Stade du Pays de Charleroi
Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup
Foto: © photonews

Charleroi heeft voor een heuse stunt gezorgd in de kwartfinales van de Beker van België. Door een strafschop én een heerlijke trap van Parfait Guiagon hebben ze zich weten te plaatsen voor de halve finales. Een domper is het ook voor blauw-zwart.

Het voetbal in België is opnieuw begonnen wat 2026 betreft. Dat deden we op dinsdagavond met twee pittige bekerduels. Club Brugge trok voor zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar meteen naar het Zwarte Land van Charleroi.

Ivan Leko had ambitie en wilde in drie verschillende competities blijven meespelen aan de start van het nieuwe jaar. Van roteren was dan ook geen sprake. De normale verdedigers, de normale aanvallers en enkel op het middenveld met Vetlesen een kleine verrassing.

Club Brugge drukt, maar krijgt deksel stevig op de neus van Guiagon

Hoewel, eigenlijk ook niet want Onyedika is nog afwezig door de Afrika Cup. En in doel kregen we Van den Heuvel. Mignolet en Jackers zijn allebei nog buiten strijd en dus had Leko weinig andere keuze dan hem onder de lat positioneren.

Charleroi geloofde er onder nieuwe coach Hans Cornelis ook vurig in. Van Den Kerkhof en Nzita waren de nieuwe namen in vergelijking met het kerstvoetbal tegen Anderlecht. Zij moesten meteen aan de bak tegen een stevig doordrukkend Club Brugge.



Dat leverde een halfuur lang geen enkel schot tussen de palen op. En aan de overkant was het wel 1-0 geworden, na slecht verdedigen bij Club Brugge. Seys nam te veel hooi op de vork en verloor domweg de bal. Mechele maakte daarna een fout op Scheidler.

Guiagon kon er zo vanop de stip 1-0 van maken, waardoor Club Brugge nog meer zou moeten gaan komen. Dat lukte heel erg moeilijk en op slag van rusten maakte Guiagon er met een heerlijke pegel zelfs 2-0 van. 

Club Brugge kan geen vuist meer maken en ligt eruit

Na de rust was het eigenlijk Charleroi dat aanvankelijk dichter bij de 3-0 kwam dan de bezoekers bij de 2-1. Guiagon en daarna ook Romsaas lieten van zich spreken, maar ze vergaten de wedstrijd monddood te maken.

En zo werd het toch nog even spannend, toen Stankovic op een vrije trap van Tzolis de 2-1 tegen de touwen kon tikken. Dat deed hij echter vanuit buitenspelpositie, waardoor de VAR tussenkwam en het doelpunt afkeurde. In het slot kreeg de jonge Campbell nog rood voor een revanchedaad: een jeugdzonde. 

Opstellingen

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' -
Nzita Mardochee 75' -
Keita Cheick 90' -
Ousou Aiham 90' -
Van Den Kerkhof Kevin 90' -
Camara Etienne 90' -
Titraoui Yacine A 90' -
  • Assists: 1
Guiagon Parfait ⚽ ⚽ 90' -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
Pflücke Patrick 70' -
Bernier Antoine 71' -
Scheidler Aurélien 90' -
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 19' -
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules   15' -
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 0'  
Asante Raymond 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 20' -
Khalifi Yassine 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' -
Seys Joaquin 86' -
Mechele Brandon 90' -
Ordonez Joel 90' -
Stankovic Aleksandar 90' -
Tzolis Christos   90' -
Vanaken Hans 90' -
Sabbe Kyriani 61' -
Vermant Romeo 71' -
Forbs Carlos 86' -
Vetlesen Hugo 71' -
Bank
Reis Ludovit 19' -
Tresoldi Nicolò 19' -
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 4'  
Siquet Hugo 0'  
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 29' -
De Corte Axl 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre   4'  
  • Rode kaarten: 1
13/01

Charleroi heeft voor een heuse stunt gezorgd in de kwartfinales van de Beker van België. Door een strafschop én een heerlijke trap van Parfait Guiagon hebben ze zich weten ...

Beker van België

 Kwart Finales
Charleroi Charleroi 2-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 2-1* La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 15/01 KAA Gent KAA Gent
