Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

Terwijl Parfait Guiagon na de wedstrijd en de kwalificatie van Sporting Charleroi een interview gaf, verscheen Mehdi Bayat plots achter hem. Hij onderbrak het gesprek om vervolgens groot nieuws aan te kondigen.

Parfait Guiagon was dinsdagavond in Charleroi dé man van de match. Na de openingstreffer vanop de stip legde de Ivoriaan de 2-0 vast met een monumentale knal. De maestro van Mambourg kreeg bij zijn wissel dan ook een meer dan verdiende staande ovatie.

Maar boven het hoofd van Sporting hing nog steeds een zwaard van Damocles: Guiagon had nog slechts zes maanden contract en zonder verlenging leek een vertrek deze winter – of zelfs transfervrij in juni, wat ondenkbaar leek – in de maak.

Daar kwam echter verandering in, want midden in het interview van Parfait Guiagon dook Mehdi Bayat plots achter zijn speler op, met een ondeugende glimlach. "Is dit niet het perfecte moment om een uitzonderlijke aankondiging te doen?", lachte de gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi.

Parfait Guiagon verlengt tot 2028

"Het is een speciale en uitzonderlijke avond, en dus het ideale moment om aan te kondigen dat Parfait Guiagon zijn contract verlengt tot 2028 bij Sporting Charleroi", verklaarde Mehdi Bayat, waarna hij zijn speler een high five gaf. De club maakte dit nadien ook via zijn officiële kanalen bekend.

Lees ook... Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi›

"Gezien zijn situatie was dit uiteraard een absolute prioriteit. Iedereen wist dat hij in zijn laatste contractjaar zat, maar dat we een optie hadden en die moesten lichten", voegde de sterke man van de Zebra’s eraan toe. "En na zo’n wedstrijd is zijn waarde ongetwijfeld alleen maar gestegen."