🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

De uitschakeling in Charleroi hakte er stevig in bij Club Brugge. Niet alleen sportief liep het fout, ook de frustraties kookten over. Vooral een incident in de slotfase zorgde voor een nare nasmaak.

De sfeer was bij Club Brugge ver te zoeken na de 2-0-nederlaag tegen Charleroi. Het bekeravontuur van de Bruggelingen zit erop na een pijnlijke avond op Mambourg.

Het dieptepunt van de avond was de rode kaart van Shandre Campbell. De 20-jarige flankaanvaller mocht invallen, maar moest enkele tellen voor het laatste fluitsignaal gaan douchen vanwege een rode kaart.

Frustraties lopen hoog op bij blauw-zwart

Charleroi-speler Jules Gaudin trok hem aan zijn schouder in een loopactie en dat was voor Campbell de druppel. De 20-jarige Zuid-Afrikaan kookte over en sprintte op Gaudin af om hem tegen de grond te duwen. Scheidsrechter Erik Lambrechts kon niet anders dan een terechte rode kaart trekken.

En toen verloor ook Christos Tzolis even de controle. De Griek deed eerst zijn uiterste best om Campbell weg te houden van de heisa, wat een mooie actie was. Maar nadien volgde nog een opvallend moment, toen Tzolis de rode kaart uit de handen van Lambrechts wou slaan.

De winger kreeg slechts geel en kwam er goed mee weg. Ivan Leko gaf op zijn persmoment aan dat hij de reactie van Campbell niet zou gezien hebben. "Het is nog een jonge speler en hij verloor de controle. Op een moeilijk moment, maar dat mag je niet doen", vertelde de Kroaat er achteraf over.



