Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

Club Brugge moet een kruis maken over de Croky Cup. In Charleroi liep het mis voor blauw-zwart, dat te weinig scherpte toonde en zo een verdiende uitschakeling slikte.

Geen tweede Croky Cup op rij voor Club Brugge, dat dinsdagavond werd uitgeschakeld door een sterk Charleroi. De Carolo's boekten een verdiende 2-0-zege en stoten op die manier door naar de halve finales.

"De eerste goal viel volgens mij iets te gemakkelijk", zegt Hans Vanaken volgens de clubmedia. "Er was te simpel balverlies waaruit de penalty volgde." Het tweede tegendoelpunt was een formidabele knal van Parfait Guiagon.

Blauw-zwart mist efficiëntie én geluk

"Bij de 2-0 verloor ik de bal op het middenveld waarna Guiagon de bal wel fantastisch in doel trapt, daar kan je weinig aan doen", gaat de Brugse aanvoerder verder. "Het was vaak net niet voor ons."

"We misten wat geluk in de zestien van de tegenstander. We waren wel vaak in de aanval, maar de bal wilde net niet goed vallen. We scoorden de aansluitingstreffer, maar die werd afgekeurd voor buitenspel."

"Dat had nog alles kunnen veranderen, maar zolang die goal niet viel, kon Charleroi hun spel spelen en kregen ze nog een paar kansen op de tegenaanval", besluit Vanaken.



Blik snel vooruit richting competitie en Europa

Aan de Beker moet Club dit seizoen niet meer denken. Vrijdagavond kunnen de Bruggelingen reageren in een thuiswedstrijd tegen RAAL La Louvière. Volgende dinsdag staat de Champions League-verplaatsing naar Kairat op de planning.