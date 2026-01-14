Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

Hans Cornelis komt niet naar Charleroi om figurant te zijn en zich neer te leggen bij de huidige situatie. De coach van de Zebra's heeft ambitie, en dat is misschien precies wat de club nodig had. In dat opzicht heeft Mehdi Bayat gedaan wat nodig was.

Hans Cornelis zet zijn vuurdoop verder, en wat voor één. Weinig trainers kregen de “kans” om hun parcours bij een club te beginnen met zo’n loodzwaar programma als het zijne: Genk, Union, Anderlecht, en nu Club Brugge gevolgd door Standard.

En intussen rest er nog maar één wedstrijd om die reeks… ongeslagen af te sluiten, mét een ticket voor de halve finales erbovenop. "Ik wil niet meer dat men Sporting Charleroi als een kleine club beschouwt", klonk het bij Cornelis vóór de kwartfinale tegen Club. "Maar dat moet je afdwingen met resultaten."

Die resultaten zijn er ook. Charleroi blijft punten pakken tegen de topploegen van het kampioenschap en krijgt zondag zelfs de kans om naast Standard te komen — en dus opnieuw aan te kloppen bij de top zes, al kan de rangschikking tegen dan nog verschuiven. Niemand kijkt daar nog vreemd van op.

Mehdi Bayat en het publiek spelen ook hun rol

Resultaten alleen volstaan echter niet. De herinnering aan de vorige kwartfinale in het Mambourg-stadion is nog vers: in 2016 tegen KRC Genk bleef de opkomst bijzonder teleurstellend. Nochtans speelde Sporting toen geregeld mee voor de top zes, stond het voor een van de belangrijkste wedstrijden uit zijn recente geschiedenis en had Mehdi Bayat de beker expliciet als doelstelling naar voren geschoven. Het publiek liet het toen afweten.





Deze dinsdag was het anders. Met dank aan de aanwezigheid van de ultras in vak T3 — net als tegen KV Mechelen, een gewoonte waarvan je hoopt dat ze behouden blijft, hoe moeilijk dat in de praktijk ook is — groeide het Stade du Pays de Charleroi uit tot wat het altijd zou moeten zijn. "Het is lang geleden dat ik zo’n feestavond heb meegemaakt", gaf Mehdi Bayat toe, nochtans vaak het mikpunt van kritiek van diezelfde ultras.

En tot slot, en dat is misschien wel de belangrijkste voorwaarde: niet langer als een kleine club worden gezien, betekent ook niet langer als een kleine club worden leeggehaald. Parfait Guiagon liep binnen zes maanden uit zijn contract: een contractverlenging aankondigen na zo’n wedstrijd was een meesterzet op communicatief vlak. De Ivoriaan vertrekt deze winter niet, en komende zomer staat Charleroi in een sterke onderhandelingspositie.

Een speler als Adem Zorgane laten vertrekken voor 4,3 miljoen euro, dát was iets wat bij een "kleine" club past. In het huidige voetbal vraagt de markt dat spelers boven hun geschatte marktwaarde worden verkocht (zoals die op Transfermarkt verschijnt). Dat wordt de volgende grote uitdaging voor Sporting Charleroi.