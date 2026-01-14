Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

Club Brugge liep woensdagavond tegen een pijnlijke bekeruitschakeling aan in Charleroi. Blauw-zwart ging met 2-0 onderuit en moet die teleurstelling snel doorspoelen, want de druk in de competitie neemt alleen maar toe.

Charleroi kon woensdag voor een verrassing zorgen door Club Brugge uit te schakelen in de Croky Cup. De Carolo's wonnen met 2-0 in eigen huis. Blauw-zwart had opvallend weinig te zeggen op het veld.

Slordig Club krijgt geen grip op de match

Tegen het einde aan kwam de thuisploeg zelfs dichter bij de 3-0 dan Club bij een aansluitingstreffer. "We waren te slordig maar probeerden wel", stelt Hugo Vetlesen na afloop. "We deden het redelijk oké in de eerste 15 minuten maar nadien verloren we het momentum en creëerden we niet genoeg."

"We moesten meer efficiënt zijn voor doel. Het was zeker niet ons dagje. Het was vaak net niet omdat we niet precies genoeg waren aan de bal. Het was gewoon niet goed genoeg", trekt de Club-middenvelder een pijnlijke conclusie.

Volle focus op de titelstrijd

Door deze uitschakeling komt er meer druk op Club in de Jupiler Pro League. Met de beker als eerste prijs die wegvalt, wordt de titelstrijd nu nóg belangrijker voor blauw-zwart. De foutenmarge zal de komende weken en maanden alleen maar kleiner worden.

Lees ook... Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi›

"Het is zonde dat we uit de beker liggen. We hebben de ambitie om iedere competitie te winnen waar we in actief zijn. Goed, we liggen eruit en daar kunnen we niets meer aan doen. Nu kijken we vooruit", aldus Vetlesen.