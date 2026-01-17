Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"

Van kwaad naar erger bij Club Brugge? "Spelers gaan het zich afvragen"
Foto: © photonews

Club Brugge kent een moeilijke start van het nieuwe jaar. De bekeruitschakeling in Charleroi zorgde al stevige reacties, onder meer van analist Johan Boskamp. En nu komt daar ook nog eens een nederlaag tegen La Louvière bij.

Pijnlijke nederlaag in Charleroi

De ploeg ging twee dagen na het Gouden Schoen‑gala onderuit in de beker. Boskamp klinkt scherp. “Wat waren ze slecht joh! Gezien hoeveel ruimte ze weggaven? Overal kwamen ze te laat. Het was echt ver onder hun normale niveau”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Er werd gesuggereerd dat het feest in Middelkerke invloed had op de prestatie, maar Boskamp verwerpt dat. “Nee joh! Dat zou te makkelijk zijn. En het zou niet correct zijn ten opzichte van Charleroi. Zij waren gretiger, scherper en agressiever. Kijk naar die tweede goal en je weet genoeg.” Volgens hem lag de oorzaak volledig bij de uitvoering op het veld.

Verhaeghe in de kleedkamer

Tijdens de rust verscheen voorzitter Bart Verhaeghe opnieuw in de kleedkamer. Boskamp reageert kritisch op die gewoonte. “Als voorzitter zet je zo je trainer in zijn hemd voor de spelersgroep. Je ondermijnt zijn gezag. Spelers gaan zich afvragen wie er nu de baas is.”

De analist verwijst naar eerdere uitspraken van Verhaeghe en plaatst vraagtekens bij de impact op de staf. Boskamp benadrukt dat dergelijke inmenging de positie van de trainer kan verzwakken. “Misschien moet hij voorzitter-trainer worden? Lijkt me wel iets voor hem”, besluit de Nederlander.

