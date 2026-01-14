Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

De coach van Club Brugge zag het somber in na de uitschakeling van zijn ploeg in het Mambourg. Ivan Leko had wel een verklaring, al verschool hij zich er niet overdreven achter.

Club Brugge was dinsdag nauwelijks te herkennen op het veld van Sporting Charleroi. Blauw-zwart kwam al snel op achterstand na een strafschop en kon weinig gevaar creëren in het strafschopgebied van Martin Delavallée.

"We lieten de bal vlot rondgaan op de helft van Charleroi en vonden ook ruimte in de laatste dertig meter… maar wat ontbrak, was de precisie in de beslissende fase eens we daar waren", verklaarde Ivan Leko na afloop op de persconferentie.

Ivan Leko wijst toch ook naar het veld

"Het terrein lag er niet gemakkelijk bij, het was niet erg vochtig. Dat speelt natuurlijk in het voordeel van de ploeg die het best georganiseerd is en verdedigt", voegde de Kroaat eraan toe, al wilde hij zich niet verschuilen achter excuses. "We slikten te makkelijke doelpunten op momenten dat we goed in de wedstrijd zaten: een domme strafschop, een schot vlak voor de rust", betreurde Leko.

"Ik kan mijn spelers niets verwijten, ze hebben alles gegeven op het veld. Maar het was vanavond onvoldoende. Onze beslissingen en onze geduld in de laatste fase waren niet op het vereiste niveau in zulke omstandigheden", ging de Brugse coach verder. "Er waren ook te veel technische fouten."

Club Brugge zal zich nu moeten herpakken. "We zullen dit moeten aanvaarden en doorslikken. En vooral sterker terugkomen — daar ben ik zeker van", besluit Ivan Leko.