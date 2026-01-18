Hasi met de handen in het haar: Anderlecht krijgt zware domper te verwerken tegen Gent

Anderlecht begon sterk aan de topper in Gent. Al na enkele minuten stond paars-wit op voorsprong, maar het vroege doelpunt werd bijna meteen overschaduwd door een blessure-opdoffer voor coach Besnik Hasi.

Anderlecht speelt zondagnamiddag op het veld van KAA Gent. Na een vijftal minuten spelen kreeg coach Besnik Hasi al een flinke opdoffer te verwerken nadat zijn ploeg op voorsprong kwam.

Nilson Angulo kon na zo'n vier minuten zijn ploeg al op voorsprong zetten. Na een hoekschop kwam de bal tot bij de Anderlecht-aanvaller, die helemaal alleen voor doel stond.

Met een vreemde poging zette hij Davy Roef helemaal op het verkeerde been waardoor het leer in doel dwarrelde. Terwijl de VAR het doelpunt checkte moest Hasi al een eerste vervanging doorvoeren.

Vroege voorsprong Anderlecht én blessure-opdoffer voor Hasi

De goal werd goedgekeurd en Ludwig Augustinsson moest héél vroeg in de wedstrijd naar de kant. De flankverdediger was net hersteld van een kuitblessure en speelde bij zijn comeback 90 minuten tegen Gent in de Beker.

Lees ook... LIVE: Anderlecht op voorsprong bij de rust na twee goals van Angulo›

Tijdens de opwarming leek alles nog in orde te zijn. Augustinsson kwam ook niet in het spel voor tijdens de vijf minuten die hij speelde. Het lijkt erop dat zijn kuit hem weer parten speelt, al blijft het wachten op een eerste update uit het kamp van Anderlecht. N'Diaye nam zijn plaats in.