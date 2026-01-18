Hasi met de handen in het haar: Anderlecht krijgt zware domper te verwerken tegen Gent

Hasi met de handen in het haar: Anderlecht krijgt zware domper te verwerken tegen Gent
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht begon sterk aan de topper in Gent. Al na enkele minuten stond paars-wit op voorsprong, maar het vroege doelpunt werd bijna meteen overschaduwd door een blessure-opdoffer voor coach Besnik Hasi.

Anderlecht speelt zondagnamiddag op het veld van KAA Gent. Na een vijftal minuten spelen kreeg coach Besnik Hasi al een flinke opdoffer te verwerken nadat zijn ploeg op voorsprong kwam.

Nilson Angulo kon na zo'n vier minuten zijn ploeg al op voorsprong zetten. Na een hoekschop kwam de bal tot bij de Anderlecht-aanvaller, die helemaal alleen voor doel stond.

Met een vreemde poging zette hij Davy Roef helemaal op het verkeerde been waardoor het leer in doel dwarrelde. Terwijl de VAR het doelpunt checkte moest Hasi al een eerste vervanging doorvoeren.

Vroege voorsprong Anderlecht én blessure-opdoffer voor Hasi

De goal werd goedgekeurd en Ludwig Augustinsson moest héél vroeg in de wedstrijd naar de kant. De flankverdediger was net hersteld van een kuitblessure en speelde bij zijn comeback 90 minuten tegen Gent in de Beker.

Lees ook... LIVE: Anderlecht op voorsprong bij de rust na twee goals van Angulo
Tijdens de opwarming leek alles nog in orde te zijn. Augustinsson kwam ook niet in het spel voor tijdens de vijf minuten die hij speelde. Het lijkt erop dat zijn kuit hem weer parten speelt, al blijft het wachten op een eerste update uit het kamp van Anderlecht. N'Diaye nam zijn plaats in.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Ludwig Augustinsson

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht op voorsprong bij de rust na twee goals van Angulo Live

LIVE: Anderlecht op voorsprong bij de rust na twee goals van Angulo

14:23
Gent-spits Max Dean droomt luidop: "De mooiste voetbalclub ter wereld"

Gent-spits Max Dean droomt luidop: "De mooiste voetbalclub ter wereld"

10:30
2
Akkoord is bereikt: STVV troeft Gent en Standard af voor CPL-revelatie

Akkoord is bereikt: STVV troeft Gent en Standard af voor CPL-revelatie

13:30
Antwerp, Gent en Standard opgepast: Frank Boeckx ziet verrassende PO1-kandidaat

Antwerp, Gent en Standard opgepast: Frank Boeckx ziet verrassende PO1-kandidaat

12:30
Pocognoli helemaal afgemaakt in Frankrijk, volgt ontslag snel? "Hij moet eruit, slechter kan het toch niet"

Pocognoli helemaal afgemaakt in Frankrijk, volgt ontslag snel? "Hij moet eruit, slechter kan het toch niet"

13:00
1
"Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union

"Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union

12:00
1
LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen

LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen

02:22
Nicky Hayen laat aanvaller volledig links liggen: snelle exit voor zomertransfer bij Genk?

Nicky Hayen laat aanvaller volledig links liggen: snelle exit voor zomertransfer bij Genk?

11:00
'Twee nieuwe Premier League-clubs denken aan Seys: Club Brugge plakt er stevig prijskaartje op'

'Twee nieuwe Premier League-clubs denken aan Seys: Club Brugge plakt er stevig prijskaartje op'

11:30
4
'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

23:00
Vincent Euvrard is duidelijk: er zullen nog spelers vertrekken bij Standard

Vincent Euvrard is duidelijk: er zullen nog spelers vertrekken bij Standard

10:00
KV Mechelen-coach Vanderbiest is duidelijk na nipte nederlaag bij Union

KV Mechelen-coach Vanderbiest is duidelijk na nipte nederlaag bij Union

08:41
11
Nainggolan spreekt klare taal na eerste match bij Patro: "Dit zei ik vooraf tegen mijn ploegmaats"

Nainggolan spreekt klare taal na eerste match bij Patro: "Dit zei ik vooraf tegen mijn ploegmaats"

09:30
5
'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'

'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'

07:00
4
Op volle sterkte richting Bayern München? David Hubert komt met update over blessuregevallen bij Union

Op volle sterkte richting Bayern München? David Hubert komt met update over blessuregevallen bij Union

08:21
"Mijn god, die tweede helft...": Vincent Kompany spreekt na waanzinnige remontada van Bayern München

"Mijn god, die tweede helft...": Vincent Kompany spreekt na waanzinnige remontada van Bayern München

09:00
4
Blessurezorgen voor Cercle? Onur Cinel verklaart noodgedwongen wissel van sterkhouder

Blessurezorgen voor Cercle? Onur Cinel verklaart noodgedwongen wissel van sterkhouder

06:30
'Uitverkoop gaat verder bij KVC Westerlo: Belg op weg naar bijzondere bestemming'

'Uitverkoop gaat verder bij KVC Westerlo: Belg op weg naar bijzondere bestemming'

23:30
2
Union deelt KV Mechelen (en Club Brugge) een tik uit

Union deelt KV Mechelen (en Club Brugge) een tik uit

22:46
Issame Charaï ziet Westerlo grote fout maken: "Als je dat niet doet tegen Cercle ..."

Issame Charaï ziet Westerlo grote fout maken: "Als je dat niet doet tegen Cercle ..."

22:30
'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

19:30
Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

22:00
1
Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

21:53
1
Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

21:40
Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

21:20
1
Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

20:15
Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

20:12
En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

16:45
5
Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

21:00
Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

20:30
'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

20:00
1
Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

17:55
Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

18:30
11
Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

19:00
Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

17:40
Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet" Buffalo Gantoise Buffalo Gantoise over KAA Gent - Anderlecht: 1-2 JaKu JaKu over "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen-coach Vanderbiest is duidelijk na nipte nederlaag bij Union Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Nainggolan spreekt klare taal na eerste match bij Patro: "Klaar geboren" Andreas2962 Andreas2962 over "Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union Andreas2962 Andreas2962 over Pocognoli helemaal afgemaakt in Frankrijk, volgt ontslag snel? "Hij moet eruit, slechter kan het toch niet" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Ivan Leko bijzonder ontgoocheld en kritisch na nederlaag van Club Brugge TatstOn TatstOn over '4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club' pief pief over 'Twee nieuwe Premier League-clubs denken aan Seys: Club Brugge plakt er stevig prijskaartje op' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved