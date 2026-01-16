Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen"

Ludwig Augustinsson is terug na zijn blessure en straalt ambitie uit bij Anderlecht. De verdediger was tevreden na de overwinning tegen Gent.

“We wisten dat het een moeilijke match zou worden, niet de mooiste om naar te kijken. Maar we hebben gevochten en kregen wat we wilden", aldus de Zweedse linksachter.

Hij benadrukte dat Anderlecht voluit voor de Croky Cup gaat. “We kunnen niet langer verstoppen dat we de beker willen winnen. Dit is ons doel en we zijn klaar om ervoor te strijden", aldus Augustinsson.

Over de wedstrijd zelf is hij kritisch maar realistisch. “We kunnen beter, zowel verdedigend als aanvallend. Er waren zeker goede momenten, maar misschien hadden we de match eerder moeten beslissen. We waren soms een beetje gelukkig aan het einde.”

Ludwig Augustinsson benadrukt dat Anderlecht de Croky Cup wil winnen

Augustinsson blikt ook vooruit op de halve finale tegen Antwerp, een tegenstander die Anderlecht al eerder in een finale trof. “Het wordt moeilijk, met twee zware duels, maar dit jaar willen we echt tot het einde gaan.”

Zijn terugkeer na de blessure verliep moeizaam: drie revalidatiesessies per dag, veel fietsen en oefeningen. Toch is hij blij weer op het veld te staan. “Het voelt goed om weer 90 minuten te spelen, zowel voor het lichaam als voor de ritmegevoelens.”



Lees ook... Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon›

Over zijn rol in de verdediging die zondag mogelijk kan wijzigen door de schorsing van Lucas Hey en omdat Marco Kana mogelijk nog geen twee matchen in één week aankan. “Ik zou centraal kunnen spelen, misschien in een verdediging met drie. Maar niet in het midden van de drie (lacht).”