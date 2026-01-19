Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

De strafschop die KAA Gent terug in de wedstrijd bracht, zorgde voor discussie bij Anderlecht. De fase leidde tot vragen over de tussenkomst van de VAR en mogelijke beïnvloeding door eerdere gebeurtenissen. Ex-ref Serge Gumienny zegt hoe hij het ziet.

Slechte beeldkwaliteit voor VAR

Gumienny verwijst naar de beperkte duidelijkheid van de beelden. “Op de beelden is het heel moeilijk te zien of Coosemans eerst de bal of de speler raakt”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Volgens hem kwam dit al vaker voor dit seizoen door de beperkte kwaliteit van bepaalde camerastandpunten. De onduidelijkheid maakt de beoordeling voor de VAR complex.

Hij wijst erop dat de kernvraag draait rond de noodzaak van ingrijpen. De situatie toont volgens hem aan dat twijfelgevallen moeilijk te corrigeren zijn wanneer het beschikbare materiaal onvoldoende scherp is. In dat geval zou de VAR volgens Gumienny niet moeten ingrijpen.

Compensatie

Binnen Anderlecht werd de fase gelinkt aan de bekerwedstrijd van enkele dagen ervoor. “Bij Anderlecht vond men dat de strafschop een compensatie was voor de niet‑gegeven rode kaart aan Kana tijdens de bekermatch eerder deze week.” De club meende dat de arbitrage nu strenger zou hebben opgetreden na de eerdere commotie.

Lees ook... Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"›

Gumienny benadrukt dat dergelijke beïnvloeding niet mag meespelen, maar dat menselijke factoren nooit volledig uit te sluiten zijn. “Dat mag eigenlijk niet, maar scheidsrechters blijven natuurlijk ook maar mensen. Het zou dus wel meegespeeld kunnen hebben”, oordeelt Gumienny. De discussie toont volgens hem vooral aan hoe gevoelig beslissingen worden wanneer eerdere fases nog nazinderen.