Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon
Foto: © photonews

Voor de aftrap van Anderlecht-Gent werd een icoon van RSCA in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van zijn pensioen. René Peeters verlaat de club na 27 jaar goede en trouwe dienst.

René Peeters is een van de laatste mohikanen van RSC Anderlecht, de "oude school": voormalig speler die zijn carrière bij RSCA in 1981 begon, daarna startte hij zijn loopbaan als trainer bij het Lotto Park, als trainer van de U9 in 1999.

Gaandeweg bekleedde Peeters bij Neerpede talrijke functies, vormde hij tientallen jonge talenten en klom zelfs tot assistent-trainer van Besnik Hasi tijdens diens eerste periode bij de club als T1.

Anthony Vanden Borre aanwezig in het Lotto Park

Aan het eind van het seizoen zal René Peeters met pensioen gaan, 64 jaar oud. Voor deze gelegenheid werd hij voor de aftrap van de kwartfinale tegen AA Gent geëerd, en een van zijn voormalige leerlingen was aanwezig om hem een gepersonaliseerd shirt te overhandigen.

Anthony Vanden Borre, die door de camera's vooraf al was opgemerkt, kende Peeters tijdens zijn opleiding bij Neerpede goed en kwam hem een mooi eerbetoon brengen door naast hem te poseren met Anderlecht-sjaal.

Het publiek in het Lotto Park scandeerde ook de naam van René Peeters, symbool van de jeugdopleiding van Anderlecht en bij iedereen in de club zeer gewaardeerd.

