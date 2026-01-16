Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

Mario Stroeykens zou Anderlecht deze winter kunnen verlaten. De middenvelder staat in de belangstelling van meerdere clubs uit Europa, maar er zijn nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen.

Vandaag werd zijn naam gekoppeld aan OGC Nice. De Franse eersteklasser heeft interesse getoond in de 20-jarige Belg die onlangs koos voor de Democratische Republiek Congo.

Ook Italiaanse clubs volgen de situatie van Stroeykens op de voet. Torino en Parma worden gezien als de meest belangrijke kandidaten om hem nog deze mercato binnen te halen. Maar zoals gezegd: er ligt nog niets op tafel.

Het is opvallend omdat Stroeykens eerder dit seizoen zijn contract bij Anderlecht verlengde. Dat was echter omdat hij Anderlecht niet zonder transfersom wou achterlaten.

Anderlecht zal nu moeten kiezen: behouden ze hun jonge talent tot de zomer, of laten ze hem vertrekken voor een financieel interessante deal als die zich aandient?

Voor Stroeykens zelf is het een belangrijk moment in zijn carrière. Een transfer naar Frankrijk of Italië zou hem nieuwe uitdagingen en ervaring in topcompetities kunnen bieden.