Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

Marco Kana is opnieuw een vaste waarde bij Anderlecht, maar niet iedereen is overtuigd. Franky Van der Elst stelt zich toch nog vragen bij het feit dat hij de verdediging leidt bij paars-wit.

Marco Kana is niet meer weg te denken uit de basis bij Anderlecht. De centrale verdediger was een tijdje out met een enkelblessure maar maakte tegen KAA Gent zijn comeback in de beker.

Van der Elst niet te spreken over Hey

Meteen viel hij op, mede door aan de noodrem te trekken en onbegrijpelijk weg te komen met geel. Franky Van der Elst ergerde zich bij paars-wit vooral aan een andere verdediger. "Ik vond Hey dramatisch donderdag in de beker tegen Gent. Ik dacht: jongen, wat zijde gij allemaal aan het doen?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Hoewel Kana zich mooi terug in de ploeg knokte dit seizoen, ziet Van der Elst dat het toch nog wat beter kan. "Kana als leider van de verdediging van Anderlecht tot 2031, daar stel ik me toch vragen bij", gaat hij verder.

Vraagtekens bij Kana

"Ik ben content voor die jongen en content voor het publiek – het is toch een Neerpede-product. Maar hij is niet vrij van foutjes. Wat hem tegen Gent overkwam, waar hij eigenlijk rood had moeten hebben... dat zit er ook in", aldus Van der Elst.

Kana zal zijn aflopende contract overigens verlengen bij paars-wit, waarschijnlijk tot 2031. Hij zal snel een nieuwe overeenkomst tekenen in het Lotto Park.