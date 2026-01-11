📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

Volgens transferjournalist Florian Plettenberg voert Glasgow Rangers gesprekken met Wolfsburg over een mogelijke overgang van Andreas Skov Olsen. De Deense flankaanvaller lijkt open te staan voor een vertrek en werd recent niet meer opgenomen in de wedstrijdkern.

Rangers openen gesprekken met Wolfsburg

Plettenberg meldt dat de Schotse club concrete stappen heeft gezet richting een transfer. “Glasgow Rangers hebben gesprekken geopend met Wolfsburg om Andreas Skov Olsen aan te trekken”, laat hij op sociale media weten.

De 26‑jarige winger maakte geen deel uit van de selectie voor de laatste wedstrijd van zijn team, zonder dat er sprake was van een blessure. Volgens de journalist is de speler klaar voor een nieuwe fase in zijn loopbaan.

Achtergrond van zijn situatie bij Wolfsburg

Skov Olsen verliet Club Brugge vorig jaar voor een bedrag van ongeveer 14 miljoen euro. Zijn periode bij Wolfsburg kende een wisselend verloop, waarbij hij regelmatig in verband werd gebracht met andere clubs.

Naast Rangers zouden ook andere clubs de situatie van de Deense international volgen. Zijn profiel blijft aantrekkelijk door zijn ervaring in zowel de Bundesliga als de Belgische competitie. Wolfsburg zou openstaan voor onderhandelingen, maar verwacht een marktconforme vergoeding voor een speler met een langdurig contract.

Rangers ziet in Skov Olsen een flankspeler die meteen inzetbaar is en ervaring meebrengt op Europees niveau. De club wil zijn aanvalslinies versterken en ziet hem als een directe meerwaarde. De Schotse ploeg is actief op zoek naar versterking tijdens de winterperiode en beschouwt hem als een prioritaire piste.





De marktwaarde van Skov Olsen bedraagt op dit moment nog 10 miljoen euro. Op zijn piekwaarde, in 2022, was hij nog 20 miljoen euro waard, zo meldt Transfermarkt. Zijn contract in Duitsland loopt nog tot 2029.