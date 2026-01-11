📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

De Gouden Schoen lokt elk jaar de beau monde van het Belgisch voetbal naar Middelkerke. 't Silt was ook deze keer het toneel voor een parade van trainers, voetballers, scheidsrechters, politici en bv's. Geniet even mee...

Veel schoon volk op de rode loper van de Gouden Schoen. Traditiegetrouw kwamen voetballers en trainers in hun mooiste kostuum, met vrouwlief in de meest schitterende galajurken aan de arm. Hier een greep uit het assortiment.

Marc Coucke viel zoals gewoonlijk wel op. Deze keer niet met een paars kostuum, maar wel met een paar gouden schoenen aan de voeten.

Toby Alderweireld en partner Shani Van Mieghem.



Radja Nainggolan en zijn partner Stephanie.

Miss België Karen Jansen.

Michel Preud'homme en vrouw Christina Gonzalez De Toro.

Christos Tzolis met zijn broer Andreas.