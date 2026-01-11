📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Gouden Schoen lokt elk jaar de beau monde van het Belgisch voetbal naar Middelkerke. 't Silt was ook deze keer het toneel voor een parade van trainers, voetballers, scheidsrechters, politici en bv's. Geniet even mee...

Veel schoon volk op de rode loper van de Gouden Schoen. Traditiegetrouw kwamen voetballers en trainers in hun mooiste kostuum, met vrouwlief in de meest schitterende galajurken aan de arm. Hier een greep uit het assortiment.

Marc Coucke viel zoals gewoonlijk wel op. Deze keer niet met een paars kostuum, maar wel met een paar gouden schoenen aan de voeten.

Toby Alderweireld en partner Shani Van Mieghem. 

Lees ook... 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

Radja Nainggolan en zijn partner Stephanie.

Miss België Karen Jansen.

Michel Preud'homme en vrouw Christina Gonzalez De Toro.

Christos Tzolis met zijn broer Andreas.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

20:48
6
Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

19:00
'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

21:40
Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
6
Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

20:49
2
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
11
🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

21:20
Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

18:20
Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

19:30
4
De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

17:30
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

20:51
1
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

12:00
Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

15:30
Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

16:00
📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

20:00
2
Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

20:30
Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

11:00
'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

15:00
5
Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

18:30
🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

17:00
3
Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

12:30
🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

16:30
Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

13:30
Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

14:00
Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

10:30
1
Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

14:30
Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

09:01
Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

13:00
1
Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

11:30
12
De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'

De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'

10:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna Jasperd Jasperd over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Andreas2962 Andreas2962 over Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar -URKO -URKO over Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen -URKO -URKO over Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren Joe Joe over Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op JVD002 JVD002 over De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club' JVD002 JVD002 over Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling' .. .. over 🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag K SVGO K SVGO over 📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved