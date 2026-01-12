Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

Club Brugge had de Gouden Schoen liever in handen gezien van Christos Tzolis. Intern leefde het gevoel dat een bekroning voor de Griekse aanvaller het perfecte sluitstuk van zijn sterke jaar had kunnen zijn.

Zo’n individuele prijs had Tzolis ook mentaal een extra duw in de rug gegeven. Na zijn derde plaats is het nu eerder zaak om hem opnieuw vertrouwen te geven en teleurstelling weg te werken binnen de groep.

De uiteindelijke winnaar, Ardon Jashari, leverde Club sportief bovendien weinig meerwaarde op. De middenvelder vertrok al in de zomer naar AC Milan en sprokkelde zijn beslissende punten in één enkele stemronde.

Een Gouden Schoen had de transferprijs van Tzolis nog hoger gemaakt

Voor blauw-zwart speelde vooral het financiële plaatje mee. Een Gouden Schoen voor Tzolis had zijn marktwaarde nog verder kunnen opdrijven, terwijl Club mikt op een absolute recordsom bij een eventuele transfer.

Die hefboom viel nu weg, zeker omdat Tzolis zelfs pas derde eindigde. Ook ploegmaat Hans Vanaken ging hem vooraf in de eindstand, wat de teleurstelling alleen maar vergrootte.

In de tweede stemronde snoepten Vanaken en Tzolis elkaar bovendien punten af. Met ook nog Union-middenvelder Adem Zorgane als extra stemmentrekker kreeg Jashari vrij baan om met één stemronde de Gouden Schoen binnen te halen.

Volg Charleroi - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (13/01).

Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Charleroi
Club Brugge
Christos Tzolis

