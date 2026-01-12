Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

Rein Van Helden (23) beleeft een sterk seizoen bij STVV en dat blijft niet onopgemerkt. De centrale verdediger staat nadrukkelijk op de radar van buitenlandse clubs.

Vooral vanuit Frankrijk en Scandinavië is er concrete interesse, weet Het Nieuwsblad. Van Helden wordt gevolgd omwille van zijn maturiteit, duelkracht en betrouwbaarheid achterin.

Bij STVV is hij uitgegroeid tot een vaste waarde en één van de steunpilaren van de ploeg. Zijn regelmaat en leiderschap vallen ook buiten België op.

Kiest Van Helden voor historisch seizoen bij STVV?

Toch is een wintertransfer geen uitgemaakte zaak. Van Helden voelt zich goed op Stayen en weet dat er sportief iets moois in de maak is.

STVV stevent immers af op een historisch seizoen, met een erg grote kans op deelname aan de Champions’ Play-offs. Dat weegt mee in de overwegingen.



De komende weken worden beslissend. Duwt een buitenlandse club door, of kiest Van Helden voor continuïteit en ambitie met STVV?