Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

Foto: © photonews
Zakaria El Ouahdi reageert bijzonder nuchter op de toenemende transfergeruchten. De Genk-speler benadrukt dat zijn aandacht volledig bij de club blijft, ondanks buitenlandse interesse.

Geruchten over buitenlandse belangstelling

Volgens diverse bronnen zouden meerdere clubs uit topcompetities El Ouahdi volgen. Everton en Stuttgart worden genoemd, net als Crystal Palace, dat door blessures op zoek is naar versterking op zijn positie.

De speler zelf houdt afstand van de speculaties. “Je zegt het juist: ‘volgens het geruchtencircuit’. Ik laat die dingen aan mijn vader, die zich weer volledig om mijn toekomst kan bekommeren. Als er echt iets concreets is, dan zal ik het wel horen. Maar mijn focus zal het niet aantasten”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Binnen Genk blijft men intussen rekenen op zijn inzet. De club is bezig aan een inhaalbeweging in de competitie, waarbij El Ouahdi een vaste waarde is. Zijn huidige situatie verandert daar volgens hem niets aan.

Ambities richting topcompetities

El Ouahdi kreeg ook de vraag of een overstap naar een grote Europese competitie hem afschrikt. Hij gaf aan dat hij openstaat voor een uitdaging op het hoogste niveau. “Nee. Voor mij zijn de Premier League en La Liga in Spanje de twee strafste competities ter wereld. Als de kans zich echt aandient om daar te kunnen voetballen, wil ik daarvoor openstaan.”

De flankspeler beseft dat slagen in zo’n omgeving geen evidentie is. Toch ziet hij dat niet als een obstakel. “Ik besef dat het niet voor de hand ligt om op het allerhoogste niveau te slagen, maar dat schrikt me niet af. Want zelfs al wordt het niks, dan kan je nog altijd terugvechten. Eén of zelfs twee stappen achteruitzetten om daarna weer omhoog te klimmen. Zo zit ik in elkaar”, besluit hij.

Ondanks de internationale interesse benadrukt El Ouahdi dat een transfer op dit moment geen prioriteit is. Hij richt zich op de huidige opdracht bij KRC Genk en wil bijdragen aan de sportieve remonte. De clubleiding volgt de situatie op, maar er is voorlopig geen concreet bod. El Ouahdi blijft intussen een vaste pion in de selectie.

