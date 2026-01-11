Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

Colin Coosemans (33) is uitgeroepen tot Doelman van het Jaar op het Gala van de Gouden Schoen. De Anderlecht-keeper kreeg de meeste stemmen voor doelmannen, een prestatie die zijn sterke jaar onderstreept.

Coosemans kende in 2025 een stabiel en constant jaar onder de lat bij paars-wit, met solide prestaties in de Jupiler Pro League. Hij speelde het volledige seizoen als eerste doelman.

Met 16 clean sheets in 2025 in de competitie hield hij Anderlecht meerdere malen overeind. Vooral in het vorige seizoen keepte hij op een bijzonder hoog niveau.

Coosemans is de eerste Anderlecht-keeper sinds 2013 die de prijs wint

Voor Anderlecht is dit een mooi moment: het is de eerste keer in meer dan een decennium dat een keeper van paars-wit deze onderscheiding in de wacht sleept.

Coosemans volgt daarmee in de voetsporen van eerdere clublegends en zet zijn eigen stempel op de moderne Anderlecht-geschiedenis. Hij volgt Silvio Proto op, die de prijs in 2013 in de wacht sleepte.

Toch blijft Coosemans nuchter. Hij benadrukte eerder dat zijn focus niet alleen op individuele prijzen ligt, maar vooral op collectief succes met Anderlecht. Met de club nog in twee competities actief, is zijn honger naar prijzen duidelijk niet gestild door deze persoonlijke erkenning.





Top drie

1. Coosemans - 460 punten

2. Anthony Moris - Union 323

3. Senne Lammens - Antwerp 213