Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Middelkerke
| 2 reacties
Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4315

Colin Coosemans (33) is uitgeroepen tot Doelman van het Jaar op het Gala van de Gouden Schoen. De Anderlecht-keeper kreeg de meeste stemmen voor doelmannen, een prestatie die zijn sterke jaar onderstreept. 

Coosemans kende in 2025 een stabiel en constant jaar onder de lat bij paars-wit, met solide prestaties in de Jupiler Pro League. Hij speelde het volledige seizoen als eerste doelman. 

Met 16 clean sheets in 2025 in de competitie hield hij Anderlecht meerdere malen overeind. Vooral in het vorige seizoen keepte hij op een bijzonder hoog niveau.  

Coosemans is de eerste Anderlecht-keeper sinds 2013 die de prijs wint

Voor Anderlecht is dit een mooi moment: het is de eerste keer in meer dan een decennium dat een keeper van paars-wit deze onderscheiding in de wacht sleept. 

Coosemans volgt daarmee in de voetsporen van eerdere clublegends en zet zijn eigen stempel op de moderne Anderlecht-geschiedenis. Hij volgt Silvio Proto op, die de prijs in 2013 in de wacht sleepte.

Toch blijft Coosemans nuchter. Hij benadrukte eerder dat zijn focus niet alleen op individuele prijzen ligt, maar vooral op collectief succes met Anderlecht. Met de club nog in twee competities actief, is zijn honger naar prijzen duidelijk niet gestild door deze persoonlijke erkenning.

Top drie

1. Coosemans - 460 punten
2. Anthony Moris - Union 323
3. Senne Lammens - Antwerp 213

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Colin Coosemans

Meer nieuws

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

20:48
6
'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

21:40
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
11
De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

17:30
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

20:51
1
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

20:39
🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

21:20
Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

16:00
Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

20:30
Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

19:00
📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

20:00
2
Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

19:30
4
Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

18:20
Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

18:30
🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

17:00
3
Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

15:30
🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

16:30
Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

13:30
Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

14:00
'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

15:00
5
Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

14:30
Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

11:00
Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

13:00
1
Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

12:30
Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

11:30
12
De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

12:00
Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

10:30
1
De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'

De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'

10:00
7
Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

09:01

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna Jasperd Jasperd over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Andreas2962 Andreas2962 over Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar -URKO -URKO over Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen -URKO -URKO over Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren Joe Joe over Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op JVD002 JVD002 over De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club' JVD002 JVD002 over Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling' .. .. over 🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag K SVGO K SVGO over 📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved