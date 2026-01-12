Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft een stand van zaken over de blessure‑evolutie binnen zijn kern en blikt vooruit op de ambities voor de rest van het seizoen. Hij benadrukt zowel voorzichtigheid als realisme in de huidige situatie.

Vooruitgang bij Mrabti en medische opvolging

Vanderbiest meldt dat Kerim Mrabti na zijn recente terugval opnieuw stappen vooruit zet. “Maandag ondergaat hij een MRI en dan weten we meer”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De speler werkt momenteel alle loopoefeningen af en zou mogelijk opnieuw aansluiten bij de selectie voor de wedstrijd tegen Westerlo.

De coach wijst er wel op dat een terugkeer tijd vraagt. “Maar Kerim zal dan vier weken uit zijn geweest, dus dat zal toch nog zijn tijd nodig hebben. Trainingsfit betekent niet wedstrijdfit.” De medische staf volgt zijn herstel nauwgezet op.

Interesse in doelmannen

Naast de blessure-updates circuleren er namen van mogelijke doelmannen bij andere clubs. Zo wordt Nacho Miras genoemd als tweede doelman bij Anderlecht, terwijl Bill Lathouwers in verband wordt gebracht met KV Mechelen. Vanderbiest reageert beknopt op die geruchten. “Het toont dat ondanks de vraagtekens we niet verkeerd zaten met Nacho.”

Met 31 punten na 20 speeldagen rijst de vraag of KV Mechelen zich al kan richten op een plaats in de top zes. Vanderbiest houdt de verwachtingen onder controle. “Het zou een unicum zijn voor de club, maar we mogen niet te euforisch worden.”

Hij wijst op het beperkte puntenverschil en het belang van de komende wedstrijden. “Vooral de wedstrijden tussen Union en de laatste drie zullen belangrijk zijn. Dan moeten we de nodige punten pakken om zeker te zijn”, voegt hij er nog aan toe.





Vanderbiest besluit dat KV Mechelen vooral moet blijven doen wat het tot nu toe goed heeft gedaan. “Wij moeten onze punten pakken, wat de rest doet is hun zaak.” De coach houdt vast aan een nuchtere aanpak, maar sluit niet uit dat de ploeg kan verrassen als de komende weken gunstig verlopen.