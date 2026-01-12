Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1467

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft een stand van zaken over de blessure‑evolutie binnen zijn kern en blikt vooruit op de ambities voor de rest van het seizoen. Hij benadrukt zowel voorzichtigheid als realisme in de huidige situatie.

Vooruitgang bij Mrabti en medische opvolging

Vanderbiest meldt dat Kerim Mrabti na zijn recente terugval opnieuw stappen vooruit zet. “Maandag ondergaat hij een MRI en dan weten we meer”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De speler werkt momenteel alle loopoefeningen af en zou mogelijk opnieuw aansluiten bij de selectie voor de wedstrijd tegen Westerlo.

De coach wijst er wel op dat een terugkeer tijd vraagt. “Maar Kerim zal dan vier weken uit zijn geweest, dus dat zal toch nog zijn tijd nodig hebben. Trainingsfit betekent niet wedstrijdfit.” De medische staf volgt zijn herstel nauwgezet op.

Interesse in doelmannen

Naast de blessure-updates circuleren er namen van mogelijke doelmannen bij andere clubs. Zo wordt Nacho Miras genoemd als tweede doelman bij Anderlecht, terwijl Bill Lathouwers in verband wordt gebracht met KV Mechelen. Vanderbiest reageert beknopt op die geruchten. “Het toont dat ondanks de vraagtekens we niet verkeerd zaten met Nacho.”

Met 31 punten na 20 speeldagen rijst de vraag of KV Mechelen zich al kan richten op een plaats in de top zes. Vanderbiest houdt de verwachtingen onder controle. “Het zou een unicum zijn voor de club, maar we mogen niet te euforisch worden.”

Hij wijst op het beperkte puntenverschil en het belang van de komende wedstrijden. “Vooral de wedstrijden tussen Union en de laatste drie zullen belangrijk zijn. Dan moeten we de nodige punten pakken om zeker te zijn”, voegt hij er nog aan toe.

Vanderbiest besluit dat KV Mechelen vooral moet blijven doen wat het tot nu toe goed heeft gedaan. “Wij moeten onze punten pakken, wat de rest doet is hun zaak.” De coach houdt vast aan een nuchtere aanpak, maar sluit niet uit dat de ploeg kan verrassen als de komende weken gunstig verlopen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest
Nacho Miras
Kerim Mrabti

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Kikkenborg - De Busser - Coosemans

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Kikkenborg - De Busser - Coosemans

10:30
'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

10:30
"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

10:00
2
Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

09:00
Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

09:30
1
Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

08:20
Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

08:40
'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

08:00
"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

07:00
2
Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

07:20
7
"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
3
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
2
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
25
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
1
Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
15
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

21:40
🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

21:20
📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

20:39
Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

20:51
3
Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

20:49
4
🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

20:48
13
📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

20:00
2
Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

20:30
Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

19:00
1
Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

19:30
4
Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

18:30
Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

18:20
De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

17:30
🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

17:00
3
🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

16:30
Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

15:30
Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent Impala Impala over "Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht Impala Impala over "Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp J K J K over Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen FCBalto FCBalto over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna FCBalto FCBalto over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Impala Impala over Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling' Artevelde Artevelde over 'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok' jawaddedadde jawaddedadde over Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved