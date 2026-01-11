Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Ardon Jashari is de winnaar van de Gouden Schoen 2025. De Zwitserse middenvelder haalde het verrassend van zijn voormalige ploegmaten Christos Tzolis en Hans Vanaken, die vooraf als de topfavorieten golden.

Opvallend: Jashari had aan één stemronde genoeg. Zijn zomertransfer naar AC Milan maakte hem niet langer stemgerechtigd in de tweede ronde, maar zijn prestaties in de eerste helft van 2025 wogen zwaar genoeg door. Daarmee is hij de tweede speler die na Gilles De Bilde aan één stemronde genoeg had.

Bij Club Brugge groeide Jashari uit tot de absolute motor op het middenveld. Met zijn loopvermogen, duelkracht en spelintelligentie drukte hij wekelijks zijn stempel op de wedstrijden.

Hij combineerde controle met rendement. Goals, assists en een constante aanwezigheid tussen de lijnen maakten van Jashari één van de meest complete middenvelders in de competitie.

Ardon Jashari won de Gouden Schoen in één stemronde

Waar Tzolis imponeerde met flair en statistieken en Vanaken uitblonk in leiderschap, overtuigde Jashari met intensiteit en dominantie. Zijn impact was misschien minder spectaculair, maar wel doorslaggevend.

Die prestaties bleven ook in het buitenland niet onopgemerkt. AC Milan haalde hem in de zomer binnen, een transfer die achteraf gezien perfect het gewicht van zijn Gouden Schoen onderstreept.



Met deze bekroning schrijft Jashari geschiedenis. Zelden won een speler de Gouden Schoen na slechts één stemronde, maar zijn eerste helft van 2025 was simpelweg te sterk om te negeren.

De top vijf van de Gouden Schoen:

1. Ardon Jashari - 351 punten

2. Hans Vanaken -304 punten

3. Christos Tzolis - 243 punten

4. Adem Zorgane - Charleroi/Union 168 punten

5. Noah Sadiki - Union 145