'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

Parfait Guiagon staat opnieuw in de belangstelling van buitenlandse clubs. Zowel Norwich City als Rangers informeerden naar de flankaanvaller van Sporting Charleroi, die door zijn aflopende contract een haalbare piste lijkt.

Interesse uit Engeland en Schotland

Volgens diverse bronnen, waaronder 225Foot, hebben Norwich City en Rangers contact opgenomen met Charleroi over Guiagon. De Ivoriaanse winger werd twee jaar geleden al gelinkt aan Rangers tijdens zijn periode bij Maccabi Tel Aviv.

De huidige situatie bij Norwich, waar voormalig Rangers‑coach Philippe Clement op zoek is naar versterking om weg te raken uit de degradatiezone, maakt hem opnieuw een optie. Guiagon beschikt bij Charleroi over een overeenkomst die na dit seizoen afloopt. Daardoor zou een overgang tegen een beperkte vergoeding mogelijk zijn.

De club uit de Jupiler Pro League betaalde in het verleden een aanzienlijk bedrag voor hem en waardeerde hem in augustus 2025 nog op ongeveer zes miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt momenteel op vier miljoen euro geschat door Transfermarkt.

Statistieken in de Belgische competitie

In de huidige jaargang van de Jupiler Pro League kwam Guiagon tot zes competitiedoelpunten in zeventien wedstrijden. Zijn beperkte contractduur tot eind juni en prestaties maken hem een interessante speler voor clubs die op zoek zijn naar een linkspoot voor de linkerflank.



Philippe Clement zou meerdere spelers uit de Belgische competitie volgen. Het profiel van Guiagon past in de zoektocht naar aanvallende versterking. Een beperkte transfersom behoort tot de mogelijkheden.