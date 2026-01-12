"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

Steven Defour blikt terug op zijn periode bij RSC Anderlecht. De voormalige middenvelder legt uit hoe zijn keuzes evolueerden en welke gebeurtenis uiteindelijk leidde tot zijn vertrek.

Evolutie in keuzes en carrière

Defour geeft aan dat belangrijke beslissingen steeds in overleg met zijn gezin worden genomen. “Naast het voetbal, eenmaal je in een gezinssituatie bent, neem je alle grote beslissingen samen met je vrouw, natuurlijk”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Hij benadrukt dat hij geen twijfelaar is en eenmaal een keuze gemaakt, niet terugkijkt. Die houding gold ook toen hij als ex‑Standard‑speler naar Anderlecht trok. In het begin van zijn loopbaan had Defour geen moeite met de commotie die zijn overstap kon veroorzaken. “Goh, ik heb in het eerste deel van mijn carrière de controverse nooit erg gevonden.”

Hij vertrouwde op zijn kwaliteiten en ging ervan uit dat hij de supporters zou overtuigen. Met de jaren veranderde dat. Hij wilde minder strijd en meer stabiliteit, zeker toen sociale media een grotere rol begonnen te spelen.

Defour geeft aan dat prestaties bepalend zijn voor hoe kritiek wordt ervaren. “Als je voelt dat je daar de mensen niet meer het zwijgen kunt opleggen, ga je de dingen niet meer uitlokken.” De middenvelder merkte dat de dynamiek veranderde wanneer resultaten minder vanzelfsprekend waren. Daardoor koos hij ervoor om confrontaties te vermijden.

Incident tijdens play‑offs



De situatie escaleerde tijdens een play‑offwedstrijd tegen Oostende. “Toen ik met Anderlecht in de play-offs tegen Oostende een hoekschop ging nemen en daarbij een bierdouche kreeg van mijn eigen supporters, ben ik de volgende dag naar Herman gestapt en heb ik gezegd: ‘Ik wil hier weg.’”, besluit hij.