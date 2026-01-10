Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

Nathan De Cat bevestigt dit seizoen volledig bij Anderlecht. De 17-jarige middenvelder is uitgegroeid tot een vaste waarde onder Besnik Hasi en combineert zijn doorbraak op het veld met opvallende nuchterheid ernaast.

Nathan De Cat is een van de JPL-sensaties dit seizoen. Vorig jaar dook hij tijdens de play-offs al eens op bij de A-ploeg van Anderlecht, maar dit seizoen kan de middenvelder bevestigen. Hij is een vaste waarde in het elftal van Besnik Hasi.

De 17-jarige blijft indruk maken op het veld. De Cat blijft met beide voeten op de grond en leeft opvallend nuchter naast het veld, al is er zeker één beeld dat hem inspireert.

Dromen van de Rode Duivels, met beide voeten op de grond

"Ik heb één poster in mijn kamer hangen, van de Rode Duivels", zegt de middenvelder bij Het Laatste Nieuws. "Daar kijk ik wel naar op. Mijn vroegste herinnering is het EK 2016."

"Maar ik was helemaal in de ban van het WK 2018 in Rusland. De wedstrijden tegen Japan en Brazilië, die halve finale tegen Frankrijk. Ik ben altijd een grote fan van de nationale ploeg geweest", gaat De Cat verder.



Deze zomer gaat het wereldkampioenschap door in Noord-Amerika. "Dat zou leuk zijn, maar er is veel concurrentie", beseft de Anderlecht-speler. "Ik moet vooral nog constanter worden in mijn spel, ik heb ook weinig ervaring op dat niveau. Ik heb nog een pak matchen nodig om international te kunnen worden. Maar het WK is maar eens om de vier jaar, ik zou natuurlijk niet neen zeggen."