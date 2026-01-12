Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

Hans Vanaken blikte na het Gala van de Gouden Schoen terug op de opvallende uitslag. De middenvelder eindigde zelf als tweede en zag hoe de favoriet naast de hoofdprijs greep.

Reactie op de eindstand

Hans Vanaken gaf aan dat de uitkomst hem verraste, zeker omdat hij zelf boven Christos Tzolis eindigde. Hij wees erop dat het stemsysteem een grote rol speelde in de eindrangschikking. “Het systeem heeft daar inderdaad voor gezorgd”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Of hij overtuigd was? “Als je nu aan iedereen vraagt wie de beste van 2025 was, zullen er veel meer ‘Christos’ zeggen. Maar je hebt natuurlijk twee stemrondes. Toen was het vooral Ardon, nu was het iets meer verdeeld.”

Volgens Vanaken verklaart dat waarom de topfavoriet uiteindelijk zonder trofee bleef. Hij benadrukte dat de eerste stemronde zwaar doorwoog en dat Jashari in die periode bijzonder sterk voor de dag kwam. De middenvelder gaf aan dat de stemmen daardoor anders uitvielen dan velen hadden verwacht.

Vanaken merkte op dat de winnaar ondanks zijn huidige buitenlandse club toch als een speler van Club Brugge kan worden beschouwd. “Of dit honderd procent een Gouden Schoen van Club is? Goh, hij heeft ze verdiend in zijn periode bij Club. Het lijkt niet zo omdat hij in het buitenland speelt, maar eigenlijk is dit toch een winnaar van Club. In die vijf, zes maanden heeft Ardon het fantastisch gedaan. Hij verdiende zo ook zijn transfer. Je kan zeggen dat de top drie opnieuw van Club is, ja.”

Vooruitblik voor de ontgoochelden

Binnen de Club-selectie leefde teleurstelling, vooral bij Tzolis, die als grootste kanshebber werd gezien. Vanaken gaf aan dat het belangrijk wordt om snel opnieuw te focussen op de sportieve opdracht. De kalender laat weinig ruimte voor verwerking.



Dinsdag wacht immers al de wedstrijd tegen Charleroi. Voor Tzolis vormt dat meteen een gelegenheid om sportief te reageren en zijn vorm opnieuw te tonen. De ploeg krijgt zo de kans om de teleurstelling van het gala achter zich te laten.