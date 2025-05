KRC Genk sluit zijn seizoen af met mooie comeback tegen Anderlecht: El Ouahdi is held van de avond

KRC Genk heeft zijn seizoen kunnen afsluiten met een 2-1 zege tegen Anderlecht. Zakaria El Ouahdi werd de grote held met twee doelpunten.

KRC Genk en Anderlecht namen het tijdens de laatste speeldag van het seizoen tegen elkaar op. Heynen startte op de bank bij de thuisploeg. Hasi wisselde vier keer: Dolberg, Hazard, Vertonghen en Rits vielen uit de basis. Verschaeren, Augustinsson, Vazquez en Maamar kwamen in de plaats.

Voor de wedstrijd kreeg Tolu Arokodare de Ebbenhouten Schoen overhandigd. Het OSV deelde zijn gouden (Bryan Heynen), zilveren (Tolu Arokodare) en bronzen (Matte Smets) schoenen uit. Ook Guy Martens die na 34 jaar afscheid zal nemen bij de club, werd gehuldigd.

De wedstrijd begon redelijk evenwichtig, met best wat onzuiverheden langs beide kanten. Na een dik kwartier spelen was het Yari Verschaeren die, tussen een hoop Genk-spelers, de bal heerlijk in doel kon plaatsen. Het uitvak ontplofte.

Maar lang kon paars-wit niet van de voorsprong genieten. Drie minuten later was het Zakaria El Ouahdi die de bordjes opnieuw gelijk kon hangen door in de rebound loeihard in doel te knallen. Enkele minuten later liet de flankverdediger een onwaarschijnlijk grote kans liggen.

Hij kwam oog in oog met Coosemans en kreeg alle tijd van de wereld om te scoren. Toch trapte El Ouahdi op de Anderlecht-doelman. Nadien volgende nog enkele kleinere kansen voor de rust langs beide kanten.

Anderlecht kwam goed uit de kleedkamer na de pauze, maar toch waren het de Limburgers die opnieuw konden scoren. El Ouahdi maakte zijn tweede van de avond door een fantastische aanval netjes af te ronden. Een geweldige steekpass van Kayembe en een assist van Steuckers lagen aan de basis van de 2-1.

Erop en erover. Anderlecht ging op zoek naar de gelijkmaker, maar miste enkele grote kansen. Dat terwijl Genk steeds op de counter probeerde te loeren in de tweede helft. Paars-wit kon niet voldoende doordrukken, terwijl Genk het iets rustiger aan deed. De wedstrijd eindigde uiteindelijk ook op 2-1, Verschaeren liet vlak voor tijd nog een enorme kans liggen.

Beide ploegen hadden niets meer te winnen of te verliezen in het klassement. KRC Genk eindigt dit seizoen op de derde plaats met 47 punten na deze zege. Anderlecht strandt op de vierde plaats met 36 punten.