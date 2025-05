Heeft Mike Penders zijn laatste wedstrijd voor KRC Genk gespeeld? Doelman spreekt zelf over zijn toekomst

De toekomst van Mike Penders is nog heel onzeker. De doelman, die onder contract ligt bij Chelsea en nog werd uitgeleend aan Genk dit seizoen, weet er naar eigen zeggen ook nog niet veel over. Hij hoopt tijdens of na het WK voor clubs duidelijkheid te hebben.

Mike Penders keepte zondagavond een goede wedstrijd tegen Anderlecht. Het zou kunnen dat de doelman zijn laatste wedstrijd in het shirt van Genk heeft gespeeld.

Na één speeldag werd Penders al voor 20 miljoen euro verkocht aan Chelsea. De Engelse topclub leende hem wel meteen uit aan Genk voor één seizoen. De Limburgers willen hem heel graag nog een extra jaar huren, maar dat moet Chelsea uiteraard ook nog willen.

Of het zijn laatste match was voor Genk? "Dat weten we niet", reageerde Penders zelf na afloop. "Het is nog een groot vraagteken wat er volgend seizoen zal gebeuren."

"Ik zou het liefst willen wat het beste voor mij is", gaat hij verder. Maar wat dat juist is, weet hij naar eigen zeggen nog niet. Hij gaf achteraf zelf nog aan dat er buiten Genk en Chelsea nog andere opties zijn, voor een eventuele uitleenbeurt dan.

Wat wel zeker is, is zijn deelname met Chelsea aan het WK voor clubs. The Blues zullen hem sowieso meenemen naar de Verenigde Staten. "Ik hoop dat ik daar toch een paar wedstrijden kan spelen om mezelf te bewijzen, en dan zien we wel. Misschien tijdens, of na het WK zou er duidelijkheid moeten komen over mijn toekomst", besluit Penders.