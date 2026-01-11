📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

Foto: © photonews
KVC Westerlo heeft een officieel bod ontvangen op flankaanvaller Adedire Mebude. De interesse komt uit Turkije, waar Çaykur Rizespor een voorstel heeft neergelegd.

Turkse interesse voor Mebude

Volgens berichten van sportjournalist Reşat Can Özbudak heeft Çaykur Rizespor een formeel bod uitgebracht op Mebude. Dat laat hij weten op zijn account op X.

De 21‑jarige aanvaller speelt sinds vorig seizoen bij Westerlo en ligt er nog onder contract tot 2027. De Turkse club zoekt versterking op de rechterflank en ziet in hem een haalbare optie.

Mebude beschikt bij Westerlo over een meerjarig contract tot 2027, maar zijn marktwaarde blijft relatief beperkt. Die wordt momenteel geschat op 700.000 euro door Transfermarkt.

Prestaties dit seizoen

In de huidige competitie kwam Mebude tot dertien wedstrijden, voor een totaal van 379 speelminuten. Daarin scoorde hij twee keer. De aanvaller wordt vooral ingezet op de rechterflank en geldt als een speler met groeipotentieel.

Of Mebude de overstap naar Turkije maakt, hangt af van de onderhandelingen tussen beide clubs. De speler blijft intussen actief bij Westerlo, terwijl de gesprekken verder worden opgevolgd. Een snelle beslissing lijkt niet uitgesloten gezien de concrete interesse.

Westerlo
Adedire Mebude

