Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

In Nederland heeft Matteo Waem de voorbije maanden een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Charleroi zou eraan denken om hem terug te halen, maar dat wordt geen eenvoudige opdracht.

Na zijn opleiding bij Westerlo tot zijn 17e trok Matteo Waem naar Antwerp, waar hij actief was tot bij de U21. Daarna maakte hij, zoals veel Belgische spelers die hun profcarrière willen lanceren, de overstap naar MVV Maastricht.

In de Nederlandse tweede klasse, net over de grens, groeide hij al snel uit tot een vaste waarde. Na drie seizoenen als basisspeler trok hij naar ADO Den Haag.

In Den Haag bevestigde hij bij een ploeg die elk seizoen tot het einde meestrijdt voor promotie naar de Eredivisie. Ook dit seizoen is dat het enige doel: ADO staat eerste en Waem liet zich zelfs opmerken met twee doelpunten en drie assists — niet slecht voor een centrale verdediger.

Een bijzonder interessante contractsituatie

Zijn profiel wekt steeds meer interesse, zeker omdat zijn contract in juni afloopt en hij daardoor een bijzonder betaalbare piste is. Journalist Rudy Galetti meldt dat Charleroi concrete interesse toont en zelfs al onderhandelingen is gestart.

Een transfer naar Charleroi is echter nog lang geen uitgemaakte zaak: ook Hannover, FC Groningen, Brann Bergen en Salzburg zouden het dossier van nabij volgen. Bovendien is de kans groot dat de speler het seizoen gewoon uitdoet bij zijn huidige club, met als doel de titel en promotie binnen te halen. Zijn naam zal de komende dagen ongetwijfeld nog blijven circuleren.