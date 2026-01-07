Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De wintermercato is dinsdag geopend. Een transferperiode die vaak synoniem staat voor bijsturingen in de kern van de topclubs, maar die ook kan worden benut om echte voltreffers te realiseren.

Men hoort vaak dat de wintermercato oneerlijk is. Dat ze enkel dient voor clubs die in de zomer slecht werk hebben geleverd. Dat ze vooral nuttig is voor wie het budget heeft om fouten recht te zetten, soms door kleinere clubs te verzwakken die hun revelaties niet kunnen houden. Dat paniekaankopen eind januari duur en weinig rendabel zijn. Dat de beste spelers liever tot de zomer wachten om te verkassen en zo een volledige voorbereiding met hun nieuwe ploeg te kunnen meemaken. Dat klopt fundamenteel. Maar de regels zijn wat ze zijn, en er is nu eenmaal een mercato om af te werken.

Ook wintertransfers kunnen echter synoniem staan voor uitstekende deals. Door jonge talenten te huren die bij topclubs vastzitten achter concurrentie. Door het aflopende contract van spelers te anticiperen die in de zomer transfervrij worden. Of door jonge buitenlandse spelers zes maanden te laten wennen met het oog op het volgende seizoen. Strategieën die Belgische clubs de voorbije jaren gouden zaken hebben opgeleverd. Dit is onze top 10 van de beste inkomende transfers uit de voorbije tien wintermercato’s.

1. Jonathan David

Zonder twijfel hét bewijs dat wintertransfers ook doordacht en op lange termijn gericht kunnen zijn. Jonathan David was nog maar net meerderjarig toen KAA Gent hem in januari 2018 uit Ottawa haalde. Eerst aangepast bij de U21, brak de Canadese spits al snel helemaal door bij de A-kern, waarna Lille twee jaar later 27 miljoen euro op tafel legde.

2. Sander Berge

Hetzelfde verhaal bij Sander Berge, die amper één volledig seizoen in de Noorse eerste klasse had gespeeld toen Genk hem in 2017 voor twee miljoen euro aantrok. Drie jaar later leverde hij bij zijn vertrek naar Sheffield United maar liefst 25 miljoen op. Als verdedigende middenvelder was hij destijds onmisbaar.

3. Zinho Vanheusden

Zelfs huurspelers, zelfs geblesseerde spelers kunnen gouden deals blijken. Omdat Standard hem tot zijn zestiende had opgeleid, wist de club perfect wat ze in huis haalde toen ze Zinho Vanheusden eind januari 2018 leende van Inter Milan.

De onderhandelde uitleenbeurt van anderhalf jaar gaf hem de tijd om te herstellen van zijn (opnieuw) gescheurde kruisband, waarna hij zich onder Michel Preud’homme ontpopte tot een vaste waarde naast Christian Luyindama en Konstantinos Laifis. Zo overtuigde hij Standard om bijna 12 miljoen euro neer te tellen voor een definitieve transfer.

4. Willian Pacho

Net als Jonathan David en Sander Berge belichaamt Willian Pacho het type speler dat op kousenvoeten in onze competitie arriveerde en klaar was om later door te stoten naar het allerhoogste niveau. Voor hij zijn PSG-verhalen aan zijn kleinkinderen vertelt, zal de Ecuadoraanse verdediger (vandaag geschat op 70 miljoen euro) ongetwijfeld terugdenken aan zijn eerste stappen in Europa, gezet bij Antwerp op een koude januari-avond in 2022, na zijn overstap van Independiente del Valle.

5. Edmilson Junior

Een speler uit de Belgische competitie aantrekken in januari kan riskant zijn. De prijzen gaan dan vaak fors omhoog en cadeaus worden niet uitgedeeld. Maar in januari 2016 (ja, al tien jaar geleden) had Standard een bijzonder scherpe neus door Edmilson Junior weg te halen bij Sint-Truiden.

De Belgische Braziliaan had meteen een grote impact op het team en bleef tijdens zijn periode op Sclessin alleen maar groeien (7 doelpunten en 3 assists in 10 wedstrijden in de Champions' Play-offs in zijn laatste seizoen). Dat leverde de club uiteindelijk ook financiële ademruimte op met zijn transfer naar Saudi-Arabië.

6. Tolu Arokodare

In de laatste rechte lijn van de wintermercato van 2023 stond Tolu Arokodare op een zucht van een handtekening bij Anderlecht. Alles leek rond, tot Genk hem op het allerlaatste moment wegkaapte. Een meesterzet voor Racing: Arokodare werd er vorig seizoen topschutter en groeide zes maanden geleden uit tot de duurste uitgaande transfer ooit van de club, dankzij een cheque van 26 miljoen euro van Wolverhampton.

7. Wesley Moraes

Net zoals Igor Thiago enkele jaren later, belichaamde de Braziliaanse spits niet meteen het typische samba-voetbal bij Club Brugge. De aanvaller heeft het de voorbije jaren trouwens moeilijk gehad om opnieuw zijn niveau van toen te halen. Momenteel probeert hij zijn carrière nieuw leven in te blazen in de Chinese competitie.

Maar op dat moment had Club Brugge een uitstekende zaak gedaan door hem weg te plukken uit de Slovaakse competitie, hem te kneden tot toekomstig Braziliaans international (één cap) en hem vervolgens voor 25 miljoen euro te verkopen aan Aston Villa.

8. Andreas Skov Olsen

Een klasse apart in het Belgische voetbal. Misschien zelfs té dominant. De Deense international maakte furore bij Club Brugge met zijn befaamde linkervoet (49 doelpunten en 30 assists in 124 wedstrijden), maar kon het opgebouwde vertrouwen in Brugge niet verzilveren om zijn mislukking bij Bologna definitief uit te wissen: zijn laatste basisplaats in de Bundesliga met Wolfsburg dateert al van september.

9. Anders Dreyer

Nog een Deen met een fluwelen linker. Ook hij kende pieken en dalen in België, maar op zijn beste momenten liet hij de Pro League likkebaarden – denk maar aan het seizoen 2023/2024 met 21 doelpunten en 9 assists. Vandaag is hij dé revelatie in de MLS, met gemiddeld één beslissende actie per wedstrijd (23 goals en 18 assists in 41 matchen voor San Diego) sinds zijn komst een jaar geleden.

10. Islam Slimani

Het bewijs dat paniekaankopen soms ook voltreffers kunnen zijn. De Algerijnse veteraan was zelfs niet het plan B van Anderlecht toen Tolu Arokodare door de vingers van Jesper Fredberg glipte, maar dat weerhield hem er niet van om in amper zes maanden een duidelijke stempel te drukken op paars-wit, dankzij zijn fysieke présence en ervaring in de zestien.

We konden er maar tien kiezen. Andere grote successen van de voorbije tien wintermercato’s – zoals Cameron Puertas, Krépin Diatta, Moussa Djenepo, Christian Benavente, Răzvan Marin, Junya Ito, Joris Kayembe, Kevin Denkey, Tarik Tissoudali, Koki Machida, Gyrano Kerk, Gift Orban of Adriano Bertaccini (niet-uitputtende lijst) – moeten het dus stellen met een eervolle vermelding. Wie voegt zich deze winter bij dat rijtje van slimme deals?

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

14:00
Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

14:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

14:00
Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

12:40
5
DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

12:00
Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

12:20
3
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

13:30
1
Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

13:15
Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

09:30
Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

13:00
1
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
11
Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
2
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
23
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
1
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

08:00
1
Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

10:00
2
Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

09:15
Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

08:20
Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

09:00
3
📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

08:10
1
Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

08:41
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

18:20
18
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
1
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
9
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
1
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
2
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
10
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
1
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat Demogorgon Demogorgon over Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen" Stigo12 Stigo12 over 26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op Stigo12 Stigo12 over Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht reageert duidelijk Andreas2962 Andreas2962 over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen Olympia86 Olympia86 over Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015 FCBalto FCBalto over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" Andreas2962 Andreas2962 over "Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer Boktor Boktor over Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan patje teppers patje teppers over 📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved