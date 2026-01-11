🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

Kaye Furo verlaat Club Brugge voor een langdurig contract bij Brentford. De Engelse club kondigde de transfer als breaking news aan en ziet in de jonge aanvaller een belangrijke versterking voor de toekomst.

Brentford legt Furo langdurig vast

Brentford bevestigt dat Furo definitief overstapt van Club Brugge, onder voorbehoud van internationale goedkeuring en werkvergunning. De 18‑jarige aanvaller tekent een overeenkomst van vijf en een half jaar. De clubleiding benadrukt dat de Belgische jeugdinternational al enige tijd gevolgd werd. “Kaye is iemand die we al een tijdje volgen en waarvan we erg blij zijn dat we hem kunnen binnenhalen”, klinkt het. De Engelse ploeg ziet in hem een speler die binnen hun structuur verder kan groeien.

Hoofdtrainer Keith Andrews licht toe waarom de club vertrouwen heeft in de jonge spits. “Zijn kwaliteiten zijn eigenschappen die ik graag zie en waarvan ik denk dat we ze kunnen ontwikkelen binnen de omgeving die we hebben gecreëerd.” Hij besluit dat Furo volgens hem een belangrijke rol zal opnemen. “Ik twijfel er niet aan dat hij een grote speler voor ons zal worden.” De club rekent op zijn fysieke profiel en zijn potentieel om zich snel aan te passen aan het Engelse voetbal.

Achtergrond bij Club Brugge en Antwerp

Furo doorliep eerst de jeugdopleiding van Royal Antwerp en sloot zich in 2017 aan bij de academie van Club Brugge. Op vijftienjarige leeftijd tekende hij zijn eerste profcontract. In de UEFA Youth League scoorde hij in een 2‑1 overwinning tegen Atlético Madrid. Bij Club NXT verzamelde hij ervaring in de Challenger Pro League, waar hij in 2024/25 acht doelpunten maakte in achttien wedstrijden.

In augustus 2025 maakte Furo zijn debuut bij de A‑kern van Club Brugge tijdens de ruime kwalificatiezege tegen Rangers. Later volgden zijn eerste competitiegoal tegen Sint‑Truiden en een invalbeurt in de Champions League tegen Arsenal. In totaal kwam hij dit seizoen acht keer in actie in de Champions League, Pro League en Beker van België, goed voor één doelpunt en één assist.

Internationale ervaring op jonge leeftijd

Furo is zowel voor België als Nigeria speelgerechtigd, maar vertegenwoordigde tot nu toe uitsluitend de Belgische nationale jeugdploegen. Hij doorliep alle leeftijdscategorieën van U15 tot U21 en geldt als een van de meest beloftevolle aanvallers van zijn lichting.



