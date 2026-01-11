🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag
Foto: © photonews

Cedric Hatenboer maakte deze namiddag zijn debuut voor Telstar. Hij kreeg meteen rood aan het begin van de tweede helft na een heel smerige overtreding.

Aan de kant van Anderlecht, dat nochtans meer dan twee miljoen euro had neergeteld, zorgde Cedric Hatenboer voor irritatie door zijn trots en zijn weigering om bij de RSCA Futures te spelen. De jonge middenvelder had een clausule laten opnemen die stelde dat hij niet verplicht was uit te komen voor de U23 in de 1B.

Dat gedrag werkte bij meer dan één persoon op de zenuwen, zowel binnen de staf als zelfs bij enkele spelers. Een vertrek deze winter leek dan ook onvermijdelijk. Zo werd hij uitgeleend aan Telstar.

Na 53 minuten al douchen

Bij zijn grote debuut in de Eredivisie (hij speelde nog in tweede klasse toen Anderlecht hem aantrok) stond Hatenboer meteen in de basis tegen Ajax, waar ook Kasper Dolberg en Mika Godts aan de aftrap verschenen, in tegenstelling tot Rayane Bounida en Jorthy Mokio. Telstar kende een slechte start: na een kwartier spelen stond het al 0-2, onder meer na een doelpunt van Godts.

En het werd er na de rust niet beter op, toen Hatenboer werd uitgesloten na een bijzonder vuile tackle met de noppen vooruit. De Nederlander ging onbegrijpelijk hard door op de kuit van zijn tegenstander. Aanvankelijk kreeg hij slechts een gele kaart, maar nadat de VAR de scheidsrechter naar het scherm riep om de beelden te bekijken, kon die niet anders dan hem alsnog met rood van het veld te sturen.

Met een achterstand van twee doelpunten en met tien tegen elf hielden zijn ploegmaats stand tot het einde, om uiteindelijk nipt met 2-3 te verliezen. Cedric Hatenboer was bij zijn debuut ongetwijfeld erg gemotiveerd — misschien zelfs té gemotiveerd — want amper een week na zijn komst zit hij al in de problemen.

